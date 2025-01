Anna-Maria Ferchichi meldet sich nach Schönheits-OP: "Zehn Zentimeter Haut entfernt"

Berlin/Dubai - Anna-Maria Ferchichi (43) hat einen neuen Beauty-Eingriff vornehmen lassen. Die achtfache Mutter legte sich in ihrer Wahlheimat Dubai für eine Bauchdeckenstraffung unters Messer.

Den aktuellen Schönheitseingriff begründete die 43-Jährige folgendermaßen: "Solange ich gerade stand, war mein Bauch echt immer sehr schön. Aber im Sitzen war das schon viel Haut und die ist dann auch immer so in die Oberschenkelfalten gerutscht."

Dann räumte Anna-Maria noch mit einem anderen Gerücht auf: "Nein, meine Brüste habe ich mir nicht machen lassen. Die habe ich schon seit elf Jahren und da ist, Gott sei Dank, alles in Ordnung."

"Viele haben es schon erraten. Ich habe meinen Bauch straffen lassen. Mir wurden zehn Zentimeter Haut entfernt", verriet die Ehefrau von Bushido (46). Sechs Tage sei die Operation jetzt her.

Die sonst immer top gestylte Anna-Maria meldete sich in ihrer neuesten Instagram-Story im Bett liegend und im simplen weißen Shirt bei ihren rund 900.000 Followern. Ein ungewohnter Anblick, für den es aber gute Gründe gab, wie die Influencerin gleich darauf mitteilte.

Mit Ehemann Bushido (46) hat Anna-Maria Ferchichi sieben gemeinsame Kinder. © Joerg Carstensen/dpa

Damit die Luxus-Lady auch die bestmögliche Behandlung bekommt, wurde eigens ein Arzt aus Brasilien beauftragt. Dieser sei spezialisiert auf "schlanke, sportliche Frauen", für die es bei der Bauchdeckenstraffung noch einmal eine besondere Technik brauche.

Zwar ist die Operation Anna-Maria zufolge gut verlaufen, doch es gibt dennoch ein Problem: "Ich bin sonst ein absoluter Bauchschläfer und die ersten Tage hat mein Gehirn gar nicht verstanden, was es machen muss."

Aktuell muss die Podcasterin noch mit hochgelagerten Beinen auf dem Rücken liegen. In den ersten Tagen nach dem Beauty-Eingriff "habe sie fast im Sitzen geschlafen". Davor habe sie stundenlang wach gelegen, ohne einschlafen zu können.

Inzwischen klappe es mit dem Schlaf aber schon wieder besser, so Anna-Maria Ferchichi. Die Vorher-Nachher-Ergebnisse ihrer Bauchdeckenstraffung will sie bald in Form eines Reels mit ihren Followern teilen.