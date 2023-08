Anna-Maria Ferchichi schmeißt Bushido raus: "Bin richtig sauer auf ihn!"

Berlin/Dubai - Dicke Luft im Emirat: Bei Anna-Maria Ferchichi (41) und Ehemann Bushido (44) hat es offensichtlich so richtig gekracht, denn der Rapper wurde aus seinem eigenen Haus hinausgeschmissen.

Anna-Maria Ferchichi (41) hat nach einem Streit mit Bushido eine böse Überraschung erlebt. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Den genauen Grund für den Streit nannte die 41-Jährige zwar nicht, betonte aber bei Instagram: "Ich bin richtig sauer auf ihn!" Daher durfte der Rapper auch nicht im Ehebett nächtigen, sondern suchte sich ein Hotelzimmer ganz in der Nähe.

Sie habe ihn gebeten, "hier nicht zu schlafen", berichtete Anna-Maria und diesem Wunsch ist der 44-Jährige offenbar nachgekommen. Viele Follower seien ob des Ehekrachs verwundert gewesen, stellte die achtfache Mama fest.

Das komme zwar nicht oft vor und dauere in der Regel nur kurz an "aber auch wir streiten uns Mal, was völlig normal ist", erklärte die jüngere Schwester von Sarah Connor (43). Da beide aber sehr hitzköpfig seien, "ist es besser, man schläft eine Nacht darüber".

Am nächsten Tag sei der Zoff dann meistens auch schon wieder vergessen. Allerdings sorgte der Vorfall für eine unschöne Überraschung, denn obwohl sie ihn eigentlich aus dem Haus verbannte, ließ die Promi-Dame die Türen für ihren Mann offen.