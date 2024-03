Backstage bei Bushido: So luxuriös geht es hinter den Kulissen zu

Bushido (45) ist nach acht Jahren erstmals wieder auf Tournee. © Hannes P Albert/dpa

Wie luxuriös es hinter den Kulissen zugehen kann, hat Anna-Maria Ferchichi (42) ihren Fans jetzt in einem kleinen Video bei Instagram näher gebracht.

Schauplatz war die Festhalle in Frankfurt am Main, in der der Rapper am gestrigen Montag das Publikum begeisterte. Seine Frau nahm die Follower dabei mit auf einen Gang hinter die Bühne.

"Hier ist dann zum Beispiel die Garderobe von Anis", zeigte sie einen Raum, in dem unter anderem mehrere bequeme Sofas standen und ein rundherum beleuchteter Spiegel hing.

Eine Tür weiter war dann die Familie des Rappers untergebracht, nebst Nannys versteht sich. Auch hier standen mehrere gemütliche Sofas bereit, und eine geräumige, mit Teppich ausgelegte Fläche lud die Kleinsten zum Herumtollen ein.