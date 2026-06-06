Bushido möchte 5-Euro-Getränk nicht zahlen: Anna-Maria von seinem Geiz genervt

Berlin - Weil Bushido (47) ein Getränk für knapp fünf Euro nicht kaufen wollte, gibt es nun Diskussion in der Familie. Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) wirft ihm Geiz vor und macht deutlich: Sie lebt deutlich großzügiger.

Anna-Maria Ferchichi (44) hat für Bushidos (47) Sparsamkeit wenig Verständnis. © Fabian Sommer/dpa

In einer aktuellen Folge ihres RTL+-Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi" sprechen die achtfachen Eltern über ihr Konsumverhalten. Auslöser waren die Preise für einen Energy-Drink an einer Tankstelle. Der Musiker wollte sich dort ein Getränk kaufen, sah dann aber den Preis von 4,99 Euro.

"Ich hab es nicht übers Herz gebracht", erinnert sich der Rapper. Der Betrag sei ihm einfach zu hoch gewesen.

Anna-Maria zeigte für Bushidos Sparsamkeit wenig Verständnis und sprach ihn im Gespräch direkt darauf an. Sie sieht darin ein wiederkehrendes Muster und erklärte: "Da wird Anis wieder partiell. Kauft mir ein Geschenk für 300.000 Euro und ist dann partiell so geizig." Zum Hochzeitstag hatte sie von ihrem Mann ein Luxusauto geschenkt bekommen.

Während der 47-Jährige im Alltag bei Kleinigkeiten eher spart, ist es bei Anna-Maria genau umgekehrt. "Ich kann keine 300.000 für andere ausgeben, aber ich kann locker 100 Euro an der Tankstelle ausgeben", betont die Influencerin.

Wegen dieser unterschiedlichen Einstellungen kommt es zwischen den beiden laut der achtfachen Mutter immer wieder zu Konflikten.