Doppel-Fail bei Bushido und Anna-Maria Ferchichi: Was Tür und Bikini damit zu tun haben

Berlin/Dubai - Augen auf am Handy: Bushido (45) und Anna-Maria Ferchichi (42) haben sich - getrennt voneinander - einen fiesen Fehltritt geleistet.

Bushido (45) berichtet Anna-Maria Ferchichi (42) von seinem schmerzhaften Missgeschick, über das sich seine Frau lustig gemacht hat. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Im Auto sitzend berichtete die 42-Jährige ihren Followern in ihrer Instagram-Story von dem Missgeschick ihres Mannes, beziehungsweise ließ ihn selbst davon erzählen, während sie sich dabei köstlich amüsierte.

"Und was ist Dir gerade passiert?" forderte die achtfache Mutter den Rapper dazu auf, die Peinlichkeit preiszugeben. Der wollte nach eigener Aussage gerade Donuts kaufen gehen und bekam kurz vor dem Betreten des Ladens eine Nachricht.

Dabei habe er sich "verdrückt und hab aufs Handy geguckt und bin einfach komplett gegen die Glastür mit meinem Kopf, ich hab mir 'ne miese Kopfnuss gegeben", schilderte der 45-Jährige seinen Patzer, während seine Frau sich zuerst die Hand vors Gesicht hielt, bevor sie laut loslachte.

"Aber zum Glück war der Kassierer so um die Ecke, das heißt ich hab so getan, als war ich das nicht, aber mein Kopf tut immer noch weh", berichtete der Musiker und Anna-Maria konnte vor lauter Schadenfreude kaum mehr an sich halten.