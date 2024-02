"Ehekrach" bei Bushido und Anna-Maria: "Ich lass' mich scheiden!"

Bushido (45) hat sich bei Instagram über seine Frau Anna-Maria Ferchichi (42) lustig gemacht. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

"Ich lass' mich scheiden!", knallte die 42-Jährige ihrem Mann in ihrer Instagram-Story an den Kopf, doch den scheint das irgendwie gar nicht zu stören, denn der Musiker fällt vor lauter Lachen beinahe vom Stuhl in der neuen Luxus-Villa.

Allein daran konnte man sofort feststellen, dass Anna-Marias Drohung natürlich nicht ernst gemeint war. Den Stinkefinger zeigte sie ihrem Gatten aber trotzdem, weil der sich gar nicht mehr beruhigen konnte. "Irgendwann erwürge ich ihn", kommentierte sie den Clip.

"Hast Du das ernst gemeint?", hakt der 45-Jährige bei seiner Frau nach. Gerade als er den Followern die Story brühwarm erzählen wollte, wurde er von seiner Angetrauten jäh unterbrochen: "Nein, f*** Dich!"

Davon ließ sich der Musiker aber natürlich nicht abhalten und berichtete den Fans dann in seiner Story, worüber er sich dermaßen lustig gemacht hat. Was war also vorgefallen?

Die Eheleute haben sich über das Merchandising für die anstehende Bushido-Tour unterhalten, erklärte der Rapper. "Ich hab die Bestellungen rausgegeben, mit T-Shirts und Hoodies und so", erklärte er den Usern.