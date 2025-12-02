Hoffnung trotz Liebeskrise bei Bushido und Anna-Maria? "Wir geben uns nicht auf"
Berlin - Steht die Ehe von Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) wirklich vor dem Aus? In ihrem Podcast spricht sie offen über ihre Gefühlslage und macht klar: Aufgeben kommt für sie nicht infrage.
Die 44-Jährige verkündete am vergangenen Freitag überraschend die räumliche Trennung von ihrem Mann - nach 13 Jahren Ehe. Es sei jedoch eine gemeinsame Entscheidung gewesen.
"Wir sind gerade in dieser Zwischenphase. Wir geben uns nicht auf, wir hassen uns nicht", erklärte sie nun in ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim".
Es gebe Momente, in denen sie glaubt, dass sie es nicht schaffen. Doch dann würden wieder Phasen folgen, in denen sie sich sagt: "Doch, wir schaffen das."
Wie konnte ihre Ehe überhaupt in diese schwierige Phase geraten? Anna-Maria glaubt: "Wir streiten nicht und das ist das Problem. Wir haben aufgehört zu streiten in den letzten Jahren. Es kommt gar nicht mehr dazu, weil wir immer mit anderen Menschen zusammen sind. Wir haben halt wenig Privatsphäre."
Sie seien ständig von Bodyguards, Nannys oder den Kindern umgeben.
Anna-Maria und Bushido: Getrennte Wege, aber kein Rosenkrieg
Die Liebe zwischen den beiden sei trotzdem da. "Und jetzt braucht jeder seinen Raum. Und ich bin froh, dass wir den haben", so Anna-Maria.
Selbst die Weihnachts-Feiertage haben die beiden schon durchgeplant. "Wir freuen uns jetzt auf Deutschland. Wir freuen uns auf die Tour, auf die Feiertage dort und auf meine Familie", erzählt die Influencerin.
Jedes Familienmitglied wisse, in welcher Phase sie sich befinden. Doch Anna-Maria und Bushido würden einander weder hassen noch verteufeln. "Wir machen keine Überschlagshandlungen und löschen unsere Posts bei Instagram, so wie manche das immer machen und dann doch wieder nicht", erklärt die Schwester von Sarah Connor (45).
Ihre Familie und Freunde hätten schon vor drei Monaten von der räumlichen Trennung erfahren. "Es wussten viele Leute und sie haben ihren Mund gehalten. Das zeigt mal wieder, was für einen tollen Freundeskreis wir haben", so die Mutter von acht Kindern.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi