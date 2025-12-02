Hoffnung trotz Liebeskrise bei Bushido und Anna-Maria? "Wir geben uns nicht auf"

Berlin - Steht die Ehe von Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) wirklich vor dem Aus? In ihrem Podcast spricht sie offen über ihre Gefühlslage und macht klar: Aufgeben kommt für sie nicht infrage.

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) sind seit 2012 verheiratet. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi

Die 44-Jährige verkündete am vergangenen Freitag überraschend die räumliche Trennung von ihrem Mann - nach 13 Jahren Ehe. Es sei jedoch eine gemeinsame Entscheidung gewesen.



"Wir sind gerade in dieser Zwischenphase. Wir geben uns nicht auf, wir hassen uns nicht", erklärte sie nun in ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim".

Es gebe Momente, in denen sie glaubt, dass sie es nicht schaffen. Doch dann würden wieder Phasen folgen, in denen sie sich sagt: "Doch, wir schaffen das."

Wie konnte ihre Ehe überhaupt in diese schwierige Phase geraten? Anna-Maria glaubt: "Wir streiten nicht und das ist das Problem. Wir haben aufgehört zu streiten in den letzten Jahren. Es kommt gar nicht mehr dazu, weil wir immer mit anderen Menschen zusammen sind. Wir haben halt wenig Privatsphäre."

Sie seien ständig von Bodyguards, Nannys oder den Kindern umgeben.