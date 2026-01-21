Kindsväter sagen ja! Anne Wünsche darf Deutschland verlassen
Berlin - Nach monatelanger Unsicherheit kam nun endlich die Erlösung! Anne Wünsche (34) darf auswandern, denn die Väter ihrer Kinder haben ihren Plänen zugestimmt.
Im Sommer möchte die Influencerin gemeinsam mit ihren drei Kindern Deutschland den Rücken kehren und nach Zürich ziehen.
Einziges Problem war bisher ihr Ex Henning Merten (35). Dieser hatte der gemeinsamen Tochter Juna einen Ausreisestopp verhängt - aus Angst, Anne würde plötzlich das Land verlassen.
Jetzt gab sie auf Instagram bekannt: "Mit dem Papa von Juna habe ich eine Einigung gefunden." Doch der Weg dorthin sei kein leichter gewesen. Anne musste ihr eigenes Ego hinten anstellen und Dinge tun, die sie früher wohl niemals getan hätte.
Wie genau die Einigung aussieht, behielt sie für sich. Mit ihrem Ex Karim habe sie wiederum am frühen Mittwochmorgen vor Gericht gesessen, um die Vereinbarung über ihren gemeinsamen Sohn Savio von einer Richterin schriftlich festzuhalten.
Dabei habe es kein Drama gegeben, wie Anne weiter verriet.
Neue Frau an Karims Seite? Anne Wünsch spricht Klartext
In ihrer Instagram-Story beantwortete Anne auch einige Fan-Fragen - inklusive, ob sie bei einer neuen Frau an Karims Seite eifersüchtig wäre.
"Definitiv nein. Ich habe die Beziehung nicht ohne Grund beendet. Ich habe diesen Cut gesetzt und nicht einmal geschaut, was er auf Instagram macht (...). Wir sind nur Mama und Papa von Savio", meinte die TV-Bekanntheit.
Die beiden würden sich regelmäßig unterhalten und sich weiterhin gut verstehen.
Mit Henning sah das lange Zeit anders aus. "Ich habe kein Interesse an weiteren Machtspielchen. Die machen wir schon zu lange mit. Mein Ziel ist es nicht, den Kindern den Vater zu entziehen, sondern alles so aufrechtzuerhalten, wie es jetzt ist", sagte Anne zuletzt.
Ob nun Ruhe einkehrt oder noch weitere Gespräche und Entscheidungen folgen, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen.
