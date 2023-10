Annemarie Eilfeld richtet kryptische Worte an ihre Fans: Was ist los bei der Schlagersängerin?

Was ist los bei Annemarie Eilfeld (33). Vor wenigen Tagen kündigte die Schlagersängerin eine Social-Media-Pause an. Nun meldete sie sich mit einer Nachricht an ihre Follower zurück. © Montage: Screenshot/Instagram.com/annemarie_eilfeld/

Die ehemalige DSDS-Kandidatin wandte sich nun mit einer kryptischen Nachricht an ihre Instagram-Follower, wirkt dabei sichtlich geschafft und mitgenommen.

"Ich dachte, das ist jetzt ein guter, ruhiger Moment, um mal wieder mit euch zu quatschen. Erstmal großes Dankeschön an alle, die an uns gedacht haben. Es ist einfach schön, so viel Anteilnahme zu bekommen, obwohl ihr gar nicht wisst, was so in unserem Leben passiert ist."

Und was ist da passiert? Das behält die Sängerin vorerst für sich. "Ich bin definitiv noch nicht bereit, darüber öffentlich zu sprechen."

Stattdessen berichtet sie davon, dass sie Besuch von einer sogenannten Bewusstseinsmentorin bekommen habe, um mit ihr zu arbeiten. "Sie hat mir geholfen, gewisse Sachen, die passiert sind, aufzuarbeiten und zu bewältigen. Mir geht's auf jeden Fall so viel besser, dass ich jetzt wieder die Kraft gefunden hab zu und mit euch zu sprechen."

Annemarie spricht Sachen, die Menschen in ihrem Glauben erschüttern und sie nicht mehr glauben lassen. Auch diese Kraft habe sie inzwischen wieder gefunden.