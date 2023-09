Annemarie Eilfeld über neue "Sommerhaus"-Folgen: "Krasser als unsere Staffel!"

Wittenberg - Sängerin Annemarie Eilfeld (33) und ihr Verlobter Tim Sandt (32) nahmen 2020 am "Sommerhaus der Stars" teil und gelten damit als Veteranen der Sendung. Auch zur neu gestarteten Staffel hat die ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Teilnehmerin nun ihren Senf gegeben - und hat wohl eine unpopuläre Meinung über eine der dort am meisten polarisierenden Kandidatinnen.

Annemarie Eilfeld (33) war selbst schon im "Sommerhaus der Stars" dabei und schätzt die neue Staffel als besonders krass ein! © Instagram/annemarie_eilfeld

In einer Fragerunde auf Instagram wollten ihre Fans eine Einschätzung von Annemarie zur aktuell laufenden Staffel der Trash-TV-Sendung haben.

"Die Redaktion und Produktion haben wieder ganze Arbeit geleistet, was sie da mit den Kandidaten veranstalten. Das ist schon wieder sehr krass, krasser als unsere Staffel", befand die 33-Jährige.

Die Staffel vom Jahr 2020 hatte landesweit für Furore gesorgt und hatten dem Image des Wittenberger Paars einen ordentlichen Knick verpasst.

Zusammen mit dem damaligen Bachelor-Pärchen Jennifer Lange (29) und Andrej Mangold (36) schossen die beiden gegen Mitstreiterin Evanthia Benetatou (31) und ihren Freund Chris Broy (33), man konnte gar von Mobbing sprechen.

"Bei uns gab es Streits, keine Frage, wenn man drei Wochen in so einer Stinkebude aufeinander hockt. Der Druck steigt, die Kameras sind immer an und man benimmt sich einfach nicht natürlich", so die Mama eines Sohnes.