Nach "Make Love, Fake Love"-Finale: Bereut Antonia ihre Entscheidung?

Antonia Hemmer (24) ist sehr glücklich und froh, dass "Make Love, Fake Love" und vielleicht auch das Versteckspiel (?) vorbei ist. Aber es sei natürlich eine schöne Zeit gewesen. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer

Sie bereue nichts, erklärte sie am späten Dienstagabend in einem TikTok-Live.

"Das einzige, was mich wirklich verletzt ist, dass meine Entscheidung größtenteils nicht verstanden wird."

Zum Hintergrund: Antonia hatte sich im Finale für Xander entschieden, obwohl sie genau wusste, dass er eine Freundin hatte. Sie habe auf ihr Herz gehört.

"Ich, von außen betrachtet, würde wahrscheinlich auch sagen, 'oh mein Gott, wie kannst du nur', aber ich bereue meine Entscheidung eigentlich nicht und würde es auch wieder so tun", so die 24-Jährige.

"Ich habe mich selber nicht beschissen und das war mir wichtig. Ich habe niemanden wegen des Geldes genommen und kann sagen: Ich habe auf mein Herz gehört und das ist das Wichtigste."

Ob Xander und Antonia noch immer ein Paar sind, durfte sie natürlich nicht verraten. Da müssen sich die Zuschauer auf das große Wiedersehen in der Nacht von Montag auf Dienstag gedulden.

Neben Xander standen auch noch die beiden Singles Nico und Marcel im Finale. Zwischen den beiden hätte sie auch eine Münze entscheiden lassen können. "Ich habe auch gesagt, am liebsten würde ich gerade keinen nehmen, weil ich wusste wirklich 24 Stunden nicht, was ich machen soll."

Aber das ging natürlich nicht. Antonia musste sich zwischen den drei Finalisten entscheiden. Und so war es dann auch. Gegen das Geld, für Xander.