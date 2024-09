Antonia Hemmer testet virale Dubai-Schokolade und erlebt böse Überraschung

Antonia Hemmer (24) veröffentlichte am Wochenende ein Produkt-Tasting zur viralen "Dubai-Schokolade". © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer (Bildmontage)

Sie hatte die gehypte Schokolade für 25 Euro pro Tafel in Salzburg entdeckt. "Es ist so weit! Ich hab' sie ergattern können: Die Dubai-Schokolade", freute sich die 24-Jährige nun in einem Video, in dem sie ihren Fans das Live-Tasting präsentierte.

Dazu brach sie die Tafel zunächst in der Mitte durch: Zum Vorschein kam die grünliche Pistazien-Kadayif-Füllung.

Doch nach einem ersten herzhaften Bissen entglitten Antonia dann auch schon die Gesichtszüge. "Also irgendwie hätte ich gedacht, dass sie geiler schmeckt. So ne solide fünf von zehn", lautete das vernichtende Fazit der Influencerin: "Irgendwie schmeckt die so ein bisschen nach nix." Und dafür 25 Euro?

Von ihren Followern will Antonia natürlich noch wissen, ob sie dieselben Erfahrungen gemacht haben wie sie. Doch stattdessen hagelt es erst einmal fiese Kommentare unter dem Video ...