Wegen Trennung ihrer Eltern: Feiert Antonia Hemmer einsam Weihnachten?

In den Kommentaren des Beitrags fanden sich neben aufmunternden Worten und Ideen für ein schönes Weihnachtsfest alleine auch mehrere Einladungen, den Heiligabend mit Fremden zu verbringen.

Die Gründe dafür seien zum einen, dass ihre Eltern sich vor Jahren getrennt hätten und sie immer noch keinen Partner an ihrer Seite habe. Zum anderen, dass ihre Geschwister mehrere Hundert Kilometer weit weg wohnen.

Dazu hat sie ein Video hochgeladen, mit dem sie aber nicht nur die roten Schleifen präsentieren wollte, die sie an der Tanne angebracht hatte. In dem Reel erklärte sie, dass sie den Baum unter anderem aufstellte, da sie das Weihnachtsfest ganz alleine verbringen würde.

Am Sonntag hat die 24-Jährige den Christbaum in ihrer Kölner Single-Wohnung aufgestellt.

Antonia Hemmer (24) wird mit ihrer Familie Weihnachten feiern. Allen gerecht zu werden, sei aber immer wieder eine Herausforderung. © Screenshot Instagram/antonia_hemmer

Am Montag äußerte sich die Blondine schließlich zu dieser regen Anteilnahme und gab eine Sache zu: "Ich kann euch aber beruhigen, selbstverständlich verbringe ich Weihnachten nicht alleine, sondern bei meiner Fam."

Im Reel jedenfalls klang das zunächst ganz anders. Und trotzdem betonte die Influencerin, dass es jedes Jahr aufs Neue nicht leicht sei, über die Feiertage allen gerecht zu werden.

"Ich denke, viele Trennungskinder können davon ein Lied singen", fühlte sie mit ihren Followern. Was sie in diesem Zusammenhang aber noch viel mehr berührt habe, seien die unzähligen Nachrichten gewesen, in denen es hieß, dass der Verfasser Weihnachten wirklich komplett alleine verbringen werde.

Antonia aber wollte auch diejenigen aufmuntern und versuchte das Positive daran aufzuzeigen: "Ihr müsst keine Geschenke kaufen, nervige Verwandtschaft ertragen oder euch schick anziehen, sondern könnt einfach auf dem Sofa liegen, euch eine Pizza bestellen, ohne im nächsten Familienstreit involviert zu sein."