Arbeitslos dank Corona-Verschwörungen: Serien-Star (51) dreht jetzt für OnlyFans statt für Hollywood

Drea de Matteo (51) muss inzwischen im Internet ihr Geld verdienen. © Montage: Instagram/ dreadematteo

Noch heute deklarieren viele Fans und Kritiker "Die Sopranos" zur vielleicht besten Serie aller Zeiten! Als Adriana wurde auch de Matteo zum Star, gewann für ihre Darbietung sogar einen Emmy.

Auch in den Jahren nach der Hit-Serie spielte die gebürtige New Yorkerin immer wieder in erfolgreichen Produktionen mit ("Sons of Anarchy", "Desperate Housewives"), doch spätestens seit Corona war damit Schluss!

De Matteo wurde zur Schwurblerin, sagte Nein zur Corona-Impfung und verbreitete Verschwörungstheorien. Die Quittung folgte wenig später: Ihr Agent wollte nichts mehr mit der mittlerweile 51-Jährigen zu tun haben. Danach bekam sie keine Rollen mehr.

"Man könnte wohl sagen, ich war ein böses Mädchen, weil ich mich vor ein paar Jahren nicht an die Regeln gehalten habe. Ich möchte also nie wieder der Gnade von Gesetzen, Streiks oder Ähnlichem ausgeliefert sein", erzählte sie nun gegenüber Fox News.