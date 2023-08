"Are You The One"-Franzi als "Hure" beschimpft und mit dem Tod bedroht

Reality-Darstellerin Franziska Temme alias Franzi (Are You The One 2022) machte am Sonntag auf Instagram einige drastische Hass-Kommentare gegen sie öffentlich.

Von Florian Gürtler

Kassel - Hass-Kommentare aus Social-Media-Plattformen können mitunter äußerst drastisch ausfallen - Reality-Darstellerin Franziska "Franzi" Temme (28, "Der Bachelor" und "Are You The One") lieferte hierfür am gestrigen Sonntag in einer Instagram-Story einige Beispiele und formulierte zugleich eine längere Antwort darauf.

Reality-Darstellerin Franziska Temme alias "Franzi" (28) trat schon bei der Dating-Show "Der Bachelor" sowie bei "Are You The One - Reality-Stars in Love" (beide 2022) als Kandidatin auf. © Montage: Screenshot/Instagram/ziskat Die Erzieherin aus dem nordhessischen Kassel hatte ein Q&A auf der Foto-Plattform veranstaltet. Ein Fan hatte dabei diese Frage an die 28-Jährige gerichtet: "Wie gehst Du mit Beleidigungen/Hate um?" (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst). Franzi antwortete darauf mit einem längeren Text, den sie am späten Sonntagnachmittag als Instagram-Story veröffentlichte. Am Beginn zitierte sie zunächst einige Hass-Kommentare, die während der Ausstrahlung der "Are You The One"-Folgen mit ihr als Kandidatin gegen sie formuliert worden seien. Promis & Stars Ex-Mister-Germany offenbart schwere Zeit: "Ich war innerlich so leer, so traurig, so einsam" Nach diesen Zitaten wurde Franziska Temme als "Hure" beschimpft und mit dem Tod bedroht: "Ich steche Dich ab" ist wortwörtlich zu lesen. Die 28-Jährige bemerkte zudem, dass die von ihr präsentierte Auswahl an hasserfüllten Nutzerkommentaren und Nachrichten "nur ein kleiner Ausschnitt" aus einer viel größeren Flut ähnlicher Botschaften sei, die sie auf Instagram erhalten habe.

"Du bist nicht der Grund, dass Du Hass erlebst"

Reality-Sternchen Franziska Temme alias "Franzi" (28) hat auf Instagram bereits mehr als 55.000 Follower hinter sich versammelt. © Montage: Screenshot/Instagram/ziskat "Durch den Deckmantel der Anonymität im Netz haten viele Menschen, ohne nachzudenken, und überschreiten dabei jegliche Grenzen", ist in dem Text der Reality-Darstellerin danach zu lesen. Mittlerweile habe sie aber den Mut, sich dagegen zu wehren, erklärte Franzi weiter, um dann hinzuzusetzen, dass vielen anderen von Hass-Kommentaren betroffenen Menschen dieser Mut leider fehlen würde. "Ich möchte all diejenigen bestärken, die nicht den Mut und die Kraft haben, für sich selbst einzustehen", fährt die 28-Jährige in ihrem Text fort, um sich dann direkt an die Betroffenen zu wenden. Promis & Stars Zuckersüße Überraschung: Geiss-Tochter freut sich über Nachwuchs! "Du bist nicht der Grund, dass Du Hass erlebst. Die Menschen, die so hasserfüllt sind, haben ein riesengroßes Problem mit sich selbst und projizieren es auf Dich. Um Dich runterzuziehen, um Dir Dein wunderschönes Lächeln zu rauben, um Deine Positivität und Dein Licht zu zerstören", heißt es wörtlich in Franzis Text.

Franziska Temme: "Wenn wir alle zusammenhalten, sind wir viel lauter als alle Hater zusammen!"