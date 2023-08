Reality-Girl besteht wichtige Prüfung und hat Botschaft für alle, die "immer gelästert" haben

Reality-Darstellerin Franziska Temme alias Franzi ("Der Bachelor" und "Are You The One") hat eine ihr sehr wichtige Prüfung bestanden und strahlte vor Glück.

Von Florian Gürtler

Kassel - Sie machte eine persönliche Krise durch, raffte sich wieder auf und hatte schließlich Erfolg: Reality-Darstellerin Franziska Temme alias "Franzi" (28, "Der Bachelor" 2022 und "Are You The One" 2022) hat eine ihr sehr wichtige Prüfung bestanden und freute sich darüber vor Glück strahlend in ihren Instagram-Storys.

Auf ihrem Instagram-Profil posiert Franziska Temme oft und gerne in knappen Bikinis, doch künftig werden ihre Fans die 28-Jährige vermutlich auch ab und an in Biker-Kluft sehen. © Screenshot/Instagram/ziskat Als sich die 28-Jährige am frühen Montagabend an ihre rund 55.600 Follower wandte, war Franzi noch in eine lederne Motorrad-Kluft gekleidet, denn genau darum war es ihr in den zurückliegenden Tagen gegangen: Die Erzieherin aus dem nordhessischen Kassel wollte den Motorrad-Führerschein erlangen. Nun konnte sie ihren Fans endlich ihren Erfolg verkünden: "Hey, Ihr Lieben, ich habe mich ja heute den ganzen Tag nicht gemeldet bei Euch, weil ich heute Prüfung hatte - und wie Ihr schon seht: Ich grinse so sehr, ich freue mich so sehr, ich hab bestanden!" Die Freude der Reality-Darstellerin ist vermutlich umso größer angesichts des Umstands, dass sie noch vor einigen Tagen von massiven Selbstzweifeln geplagt wurde, ob sie die Prüfung überhaupt ablegen solle. Ein Sturz bei einer Übungsfahrt hatte das Selbstbewusstsein der 28-Jährigen schwer erschüttert, doch sie raffte sich wieder auf und setzte die Vorbereitungen auf die Führerscheinprüfung fort. In einer zweiten Instagram-Story vom frühen Montagabend freute sich Franzi weiter über ihren frisch erlangten Motorrad-Führerschein und formulierte dazu auch eine Botschaft.

Franziska Temme alias "Franzi": "Ich bin so stolz auf mich, Leute, das glaubt Ihr gar nicht"