19.07.2023 06:11 507 "Are You The One"-Franzi vergeben? Von diesem Influencer ist sie hin und weg

Reality-Darstellerin Franziska Temme alias Franzi (28, Are You The One) veranstalte ein Q&A und machte ein Geständnis: Sie steht auf einen bekannten Influencer!

Von Florian Gürtler

Kassel - Sie buhlte schon um den "Bachelor" und suchte bei "Are You The One" nach ihrem Mr. Right: Reality-Darstellerin Franziska Temme alias Franzi (28) bekannte noch im Juni, dass sie Single und auf der Suche nach einem Partner sei. Ist die gelernte Erzieherin nun in festen Händen? Reality-Darstellerin Franziska Temme alias Franzi (28) war im zurückliegenden Jahr sowohl Kandidatin der Show "Der Bachelor" als auch der Show "Are You The One - Reality Stars in Love". © Montage: Screenshot/Instagram/ziskat Doch der Reihe nach: Die 28-Jährige aus dem nordhessischen Kassel veranstaltete kürzlich ein Q&A auf Instagram, wobei sie jedoch von Beginn an einschränkte, dass sie nur drei Fragen beantworten würde. Einer ihrer rund 56.000 Follower stellte Franzi diese Frage: "Wer von den ganzen männlichen Influencern ist Dein Typ?" (Die Schreibweise aller Zitate wurde redaktionell angepasst). Als Antwort veröffentlichte die 28-Jährige ein Foto - die Aufnahme zeigt einen durchtrainierten Mann mit freiem Oberkörper mit dichten dunklen Haaren und einem ebenso dunklen, akkurat getrimmten Vollbart. Promis & Stars "Letzter Bulle"-Star Henning Baum rettet Frau bei Dreharbeiten das Leben Der ohne Zweifel attraktive Mann auf dem Bild ist der bekannte italienischen Influencer Mariano Di Vaio (34), wie Franzi in ihrem Kommentar zu dem Foto verriet - ergänzt um das vielsagende Smiley: "🤩". Franziska Temme würde Mariano Di Vaio vermutlich gefallen, doch der Italiener ist vergeben Damit ist in jedem Fall eindeutig geklärt, welcher Männer-Typ es der Reality-Darstellerin ganz besonders angetan hat, aber sind sie und der Italiener ein Paar? Wohl eher nein, immerhin sollte Franzi nur verraten, auf welchen Typ Mann sie steht, mehr nicht. Umgekehrt würde aber sicher auch Mariano Di Vaio die ehemalige "Bachelor" und "Are You The One"-Kandidatin attraktiv finden, wäre er nicht in festen Händen, wie sein Instagram-Profil unmissverständlich zeigt. Die Partnerin des 34-Jährigen ist aber vom Aussehen her Franziska Temme durchaus ähnlich: Auch sie ist blond und von schlanker Statur. Der Italiener Mariano Di Vaio (34) ist ein erfolgreicher Influencer: Rund sechs Millionen Follower hat er auf Instagram hinter sich versammelt. © Screenshot/Instagram/marianodivaio Mit rund 56.000 Followern auf Instagram ist Franziska Temme alias Franzi ein aufstrebendes Social-Media-Sternchen Mehr als sechs Millionen Instagram-Follower machen aus Influencer Mariano Di Vaio eine echte Social-Media-Größe Es ist also mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass Franzi weiterhin Single und auf der Suche ist.

Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/ziskat, Screenshot/Instagram/marianodivaio