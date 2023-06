Reality-Sternchen ist Single, doch sie möchte wieder einen Mann an ihrer Seite

Reality-Darstellerin Franziska Temme alias Franzi (28) war im vergangenen Jahr Kandidatin bei "Der Bachelor" und "Are You The One - Reality Stars in Love". © Montage: Screenshot/Instagram/ziskat

Die Erzieherin aus dem nordhessischen Kassel war auch schon in der Dating-Show "Are You The One - Reality Stars in Love" auf der Suche nach ihrem Mr. Right, jedoch ohne Erfolg.

Das zurückliegende Wochenende feierte sie zusammen mit Freundinnen auf dem "World Club Dome" in Frankfurt. Das Musikfestival im Stadion der Mainmetropole habe sie gut überstanden, verriet sie am Montag in ihren Instagram-Storys.

Die 28-Jährige war gerade auf dem Weg zum Sport. "Währenddessen könnt Ihr mir gerne ein paar Fragen stellen, ich starte jetzt ein Q&A", plauderte Franzi weiter.

Die erste Frage eines Fans kam sofort und hatte es in sich: "Lieber Single oder vergeben?", wurde die Kasselerin gefragt.

Sie nahm sich Zeit für eine umfassende Antwort.