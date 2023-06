30.06.2023 10:01 "Are You The One"-Franzi zeigt sich in ihrem "heißesten Bikini"

Reality-Darstellerin Franzi (Are You The One 2022 und Bachelor 2022) wurde kürzlich von einem Fan dazu aufgefordert, sich in ihrem heißesten Bikini zu zeigen.

Von Florian Gürtler

Kassel - Wenn Promis und Reality-Sternchen die Interaktion mit ihren Fans suchen, dann sind Q&As auf Instagram oft das Mittel der Wahl - die ehemalige "Bachelor"- und "Are You The One"-Kandidatin Franzi (28) aus dem nordhessischen Kassel wählte am gestrigen Donnerstag aber eine besondere Variante dieses Social-Media-Tools. Reality-Darstellerin Franzi alias Franziska Temme (28) war im Jahr 2022 Kandidatin der Shows "Der Bachelor" und "Are You The One - Reality Stars in Love". © Screenshot/Instagram/ziskat Die Erzieherin mit polnischen Wurzeln gab in einer Instagram-Story keine Frage vor, sondern wählte stattdessen die Formulierung "Zeig mir ein Bild von ...". Schon kurz darauf veröffentlichte sie in ihren Storys mehrere Fotos, mit denen sie den Aufforderungen ihrer Follower entsprach. Darunter war auch ein kurzes Video, das eine Szene aus der Dating-Show "Der Bachelor" zeigte. Franzi, die mit vollem Namen Franziska Temme heißt, war im zurückliegenden Jahr Kandidatin der RTL-Show, der kurze Clip zeigte, wie sie eine der begehrten Rosen von dem damaligen Bachelor Dominik Stuckmann (31) erhielt. Ein Fan der 28-Jährigen hatte vermutlich lüsterne Gedanken, als er der Reality-Darstellerin die folgende Aufforderung zusandte: "Deinem heißesten Bikini 🥵" - auch in diesem Fall kam Franzi der Aufforderung nach. Reality-Darstellerin Franzi zeigt sich oft und gerne im Bikini Ex-"Are You The One"-Kandidatin posiert in Bikini mit Leoparden-Muster Anstelle eines klassischen Q&As gab Franzi (28) die Formulierung "Zeig mir ein Bild von ..." vor. © Montage: Screenshot/Instagram/ziskat Die Erzieherin wählte hierzu ein Bild aus, auf dem sie auf einem Sandstrand posiert, im Hintergrund ist mutmaßlich ein Hotel zu sehen. Dabei trägt sie einen Bikini mit Leoparden-Muster, der wohl sehr knapp gehalten ist - offenbar besteht er abgesehen von den notwendigen Stoffpartien nur aus dünnen Bändchen. Genau ist dies aber nicht zu erkennen, da die Reality-Darstellerin auf dem Bild sitzend und der Kamera seitlich zugewandt posiert. Durch diese Haltung kommen insbesondere ihre Beine gut zur Geltung. Ob dieses Foto nun aber wirklich den "heißesten" Bikini der ehemaligen "Are You The One"-Kandidatin darstellt, ist letztendlich eine Frage des Geschmacks. Auf Franzis Instagram-Profil sind in jedem Fall zahlreiche Bilder zu finden, auf denen die 28-Jährige in unterschiedlichen Bikinis zu sehen ist - offensichtlich verfügt sie über eine große Auswahl.

