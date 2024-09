Paukenschlag nach ZDF-Auftritt: Schlager-Queen Maite Kelly zieht Schlussstrich!

Sängerin Maite Kelly (44) will ab 2025 vorerst nicht mehr in Schlagershows auftreten. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

In einem Instagram-Post kündigte die Sängerin nun ihren Rückzug von der Mattscheibe an. "Ich habe noch so viel, was ich euch in Zukunft geben will und die Ideen sprühen schon jetzt. Dennoch werde ich ab Tour-Start eine längere TV-Pause machen", so Kelly.

Ergänzend fügte sie hinzu: "Ich werde abtauchen, um in der Tiefe meiner Seele die schönsten Werke meines Lebens zu schaffen. Irgendwann tauche ich wieder auf, um euch zu überraschen und zu inspirieren."

Am Samstagabend war die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin noch in der Giovanni-Zarrella-Show aufgetreten. Hier gab sie ein Medley ihrer bekanntesten Songs zum Besten. Für die Sendung hat die 44-Jährige ein Extra-Lob übrig.

"Ich durfte, dank ZDF und der 'Giovanni Zarrella Show', endlich mehr live performen und es gelang mir auch immer mehr, die Souveränität, die ich in den Live-Konzerten zeige, auch ins TV zu transportieren. Vor ein Millionenpublikum", betont Maite.

Auf derlei "unvergessliche Show-Highlights", gleiches gilt im Übrigen auch für Auftritte bei Formaten mit Gastgeber Florian Silbereisen (43), möchte die Blondine in Zukunft erst einmal verzichten.