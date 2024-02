Aufregung hinter den "Let's Dance"-Kulissen: Anna Ermakova verrät brisantes Detail!

Gemeint ist ihre "Magic Moment"-Performance in Show neun, in der sie an der Seite von Profitänzer Valentin Lusin (37) ihre persönliche Geschichte vertanzte. Doch bevor es dazu kam, wurde es dramatisch.

Ihre Teilnahme an der beliebten RTL -Show befreite die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (56) von ihren "Besenkammer"-Ketten. Vorher wurde ihr Name stets mit der legendären Affäre ihres Vaters in Verbindung gebracht.

An der Seite von Profi Valentin Lusin (37) tanzte sich die 23-Jährige bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" im vergangenen Jahr souverän zum Sieg. © Rolf Vennenbernd/dpa

In der Doku offenbart die 23-Jährige jetzt: "Bei der Generalprobe hatte ich einen Zusammenbruch. Sie haben mich beruhigt - und dann bin ich auf die Bühne. Für diese eineinhalb Minuten war ich ganz da. Ich habe die Musik richtig gefühlt, den Text, alles."

Auch Annas Mutter Angela Ermakova äußert sich zu dem magischen Moment, der ihre Tochter von den Altlasten befreite. "Wenn du so viel Schatten in deinem Leben hast, musst du versuchen, das in Licht umzuwandeln. Genau das ist passiert", betont die 56-Jährige.

Der Freestyle, den ihre Tochter zusammen mit Valentin zu "Behind Blue Eyes" (The Who) aufs Parkett zauberte, verfehlte seine Wirkung nicht. Angefasste Gesichter, so weit das Auge reichte, waren die Folge.

Selbst Motsi Mabuse (42) und Joachim Llambi (59) konnten ihre Tränen nicht länger zurückhalten und ließen ihren Emotionen freien Lauf. Ein wahrlich magischer Moment, der Annas Leben für immer verändern sollte. Zuletzt stand sie unter anderem als Jurorin bei "Das Supertalent" vor der Kamera und veröffentlichte ihren ersten Cover-Song.