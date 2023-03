Aussprache zwischen Max und Luisa nach "Make Love, Fake Love": "Ich habe mich krass für dich geschämt"

Hamburg - Kaum vorstellbar, aber wahr: Max (26) und seine Ex-Freundin Luisa (22), die er während seiner Teilnahme am Kuppelformat " Make love, Fake Love " vor laufenden Kameras mit Yeliz Koc (29) betrog, haben sich "ausgesprochen"!

Am Format teilnehmen wollten die beiden, um anschließend auf Instagram hauptberuflich durchzustarten, verrieten sie im Podcast. Auch die Gewinnsumme war schon verplant. Damit wollte das damalige Paar einen Kredit aufnehmen, um eine Wohnung kaufen zu können. Aus dem Vorhaben wurde bekanntermaßen nichts.

Insgesamt seien Max und Luisa etwas über zweieinhalb Jahre zusammen gewesen. Kennengelernt hätten sie sich während ihrer Ausbildung. Sie waren in einer gemeinsamen Klasse.

Ohne Hilfe wurde das Ex-Paar allerdings nicht aufeinander losgelassen. Zuschauer hatten zuvor Fragen eingeschickt, an denen sich die beiden abarbeiten konnten.

Viele Zuschauer fragten sich natürlich, warum die Betrogene das "Spiel" nicht abgebrochen habe.

Abgemacht war zwischen den beiden Küssen und dass der 26-Jährige bei Yeliz schlafen durfte. Schließlich wollten sie "das Ding" gewinnen. Alles was in eine "intime Richtung" geht, war hingegen tabu. Diese Regel hat Max gebrochen. Aber: Sex hatte er in der Villa nicht.

"Ich war echt so am Würgen", erinnerte sich Luisa an einige Szenen. "Du hast dich unnormal ekelhaft verhalten. Ich habe mich ganz krank geschämt für dich."

Nachdem der 22-Jährigen die Badewannenszene und im Anschluss die der ersten Nacht von ihrem Freund bei Yeliz gezeigt wurde, habe sie eine Panikattacke bekommen. Die Kameras wurden für mehrere Stunden ausgeschaltet, so Luisa. "War komplett Ausfall bei mir."



Geblieben sei sie, um sich selbst etwas zu beweisen. "Weil ich selber diese Stärke zeigen wollte, dass ich das so durchstehe und ich wollte natürlich auch wissen, ob er noch weitergehen würde." Am Ende sei sie froh nicht abgebrochen zu haben, weil sie nun wisse, wer Max wirklich ist.

Nach der Show verbrachten die beiden ihre erste gemeinsame Nacht trotz allem zusammen in einem Hotelzimmer.