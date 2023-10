Baby-Glück bei Ex-Bachelor-Babe Isabell Bernsee! Es ist ein...

Magdeburg - Ex- Bachelor -Kandidatin Isabell Bernsee (33) gibt weitere Details zu ihrer Schwangerschaft bekannt. Auf Instagram teilt sie nun das Geschlecht ihres Babys !

In den ersten Schwangerschaftswochen nahm die Isabell Bernsee durch ständiges Erbrechen sehr stark ab und wog zwischenzeitlich nur 40 Kilogramm! © Screenshot/Instagram/isabellbernsee

Mit einem Reel meldete sich die 33-Jährige am Samstag bei ihren knapp 20.000 Instagram-Followern zurück.

Nach den ersten schweren Schwangerschaftswochen, in denen die sie mit Hyperemesis gravidarum, also besonders starker Übelkeit und übermäßigem Erbrechen zu kämpfen hatte, zeigt sie sich nun glücklicher denn je.

Mit einem breiten Lächeln streichelt die aus Burg (bei Magdeburg) stammende Influencerin liebevoll über ihren Baby-Bauch, in der anderen Hand hält sie einen Ballon, der das Geschlecht ihres Nachwuchses verrät.

Auch in ihrer Story teilt die werdende Mutter Bilder und Videos von ihrer Gender-Reveal-Party zusammen mit Familie und Freunden.

In ihrem Post schreibt sie simple: It's a Boy! Mit einem blauen Herz-Emoji versehen. Es wird also ein Junge!