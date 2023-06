Bachelor-Siegerin Anna Rossow leistet sich Mega-Fail: "Das tut so scheiße weh!"

Hamburg/Frankfurt - Was für ein Fail! " Bachelor "-Siegerin Anna Rossow (34) hat sich am gestrigen Montag ein schmerzhaftes Missgeschick geleistet.

Die 34-Jährige meldete sich am Abend in ihrer Instagram-Story bei ihren rund 165.000 Followern. "Ich fasse nicht, was gerade passiert ist. Ich bin einfach soooo ein tollpatschiger Mensch", erklärte sie zu Beginn ihrer Erzählung.

Die 34-Jährige stolperte über ihre weite Hose und stürzte. Dabei wurden ihre beiden Knie ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. © Fotomontage: Instagram/anna_rossow_

Besonders bitter: In der kommenden Woche sei Anna gleich zu drei Veranstaltungen eingeladen. "Und es sind einfach fast 30 Grad. Ich werde gezwungen sein, lange Sachen zu tragen", ärgerte sie sich.

Immerhin konnte sie etwas später am Abend zumindest eine kleine Entwarnung geben: "Also es sieht doch nicht mehr ganz so schlimm aus wie direkt nach dem Sturz", betonte die 34-Jährige, während sie ihre beiden Knie filmte.

So sei insbesondere ihr linkes Knie am Anfang komplett blau gewesen, inzwischen seien aber in erster Linie nur noch die Schürfwunden zu sehen. Und trotzdem machte die Wahl-Frankfurterin deutlich: "Das tut so scheiße weh!"