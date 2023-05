Rosen-Stars Lukas und Chiara im TAG24-Interview: Sie wagen den nächsten Schritt!

Chiara Fröhlich (25) und Lukas Baltruschat (28) suchten im TV nach der großen Liebe und fanden sie schließlich hinter den Kulissen. © TAG24/Franziska Rentzsch

Erst im Februar hatten der Bachelorette-Finalist und die Ex-Bachelor-Kandidatin die Liebes-Bombe platzen lassen. Seitdem zeigen sie sich glücklich verliebt - mal in ihren jeweiligen Instagram-Storys, mal auf Promi-Events. Dafür pendeln sie vor allem zwischen Chiaras Wohnort Köln und Lukas' Heimat Hamburg hin und her - bis jetzt!

Denn die Fernbeziehung soll schon bald ein Ende haben. "Wir haben ein bisschen was in Planung. Das ist tatsächlich meine letzte Woche hier in Hamburg, dann geht es für mich nach Köln", verrät Lukas nun.

Dafür wolle er vorerst bei Chiara einziehen. "Aber wir suchen nach einer gemeinsamen Wohnung", sagt die 25-Jährige weiter.

Vor allem für Lukas ist der Umzug ein ganz schön großer Schritt, schließlich kehrt er damit seiner Heimat vorerst den Rücken. "Ich merke, dass das doch nicht so einfach ist. Ich wohne schon mein ganzes Leben hier, meine Familie ist hier, meine Freunde."

Dabei wäre Chiara auch zu ihm nach Hamburg gezogen. Doch Lukas hat Lust, auch mal in einer anderen Stadt zu wohnen. Das Influencer-Pärchen möchte sich nun also in Köln ein gemeinsames Leben aufbauen.

Seit etwas mehr als sieben Monaten sind die Reality-TV-Stars bereits ein Paar. Irgendwann fing die Gerüchteküche natürlich an zu brodeln. Doch sie wollten ihre Liebe nicht zu schnell öffentlich machen.