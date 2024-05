Bachelorette Stella zeigt sich in sündigen Dessous und hat Botschaft

Influencerin Stella Tiana Stegmann ist die Bachelorette: Auf Instagram präsentiert sich die 26-Jährige in sündigen Dessous, um eine Botschaft zu verbreiten.

Von Florian Gürtler

München/Frankfurt am Main - Influencerin Stella Tiana Stegmann ist die diesjährige Bachelorette - und wer das Instagram-Profil der 26-Jährigen besucht, begreift schnell, dass sie sich oft und gerne in knappen Outfits präsentiert. Ihr jüngster Eintrag auf der Fotoplattform gehört ebenfalls in diese Reihe.

In einer dreiteiligen Foto-Serie präsentiert sich Stella Tiana Stegmann (26) in durchscheinenden Dessous. © Montage: Screenshot/Instagram/stella_tiana Die kurze Foto-Serie zeigt Aufnahmen, welche die in Frankfurt am Main geborene Münchnerin in Dessous aus durchscheinendem Gaze-Stoff zeigen. Doch Stella hat mit dem Auftritt weitaus mehr im Sinn, als sich ästhetisch ansprechend in Unterwäsche zu präsentieren. "Ich trage das Set für mich, nicht für Euch und liebe das Gefühl und wollte es mit Euch teilen! 🥰", verrät die 26-Jährige in dem dazu eingestellten Text. Danach wendet sie sich insbesondere an die Mädchen und Frauen unter ihren rund 338.000 Followern: "Das geht besonders an die Girls da draußen! Ich finde es irgendwie schade, dass schöne Lingerie sofort sexualisiert wird, genauso wie Nippel …", ist weiter zu lesen. Mit den Worten "Wie seht ihr das?" bittet die 26-Jährige ihre Fans zum Abschluss um deren Meinung.

Stella Tiana Stegmann spricht oft über intimere Belange von Frauen

Auf Instagram spricht die 26-jährige Bachelorette regelmäßig über intimere Belange von Mädchen und Frauen. © Screenshot/Instagram/stella_tiana Die offen bisexuell lebende Influencerin spricht auf Instagram in ihren Reels immer wieder intimere Themen an, wobei sie sich in der Regel an ihre weiblichen Fans wendet. So veröffentlichte sie im März etwa "Tipps zur Intimpflege" für Frauen und ein Statement zu weiblichen Brüsten. Als im April bekannt wurde, dass Stella die diesjährige Bachelorette ist, sorgte diese Nachricht ebenfalls für einigen Wirbel, denn das Konzept der bekannten Dating-Show wird von dem Sender RTL zu diesem Anlass verändert. Das Playmodel aus dem Jahr 2020 wird bei der Show nicht nur Männer daten, sondern auch Frauen: RTL sprach bei der Bekanntgabe wörtlich von "20 Rosenanwärter:innen".