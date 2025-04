"Bares für Rares"-Händler Waldi packt über Hobby aus: "Ich halt auf die dicken Prügel"

In solchen Fällen sitze er dann wirklich die ganze Nacht an einem Gewässer - bis morgens. "Meine Holde geht irgendwann schlafen, aber ich bleib sitzen", sagte er. "Holde" nennt Lehnertz seine Partnerin.

"Ich mach gern viel Blödsinn. Ich rede den ganzen Tag. Ich gehe auf alle Leute zu. Aber manchmal muss man auch runterkommen, sonst wirst du bekloppt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Daher gehe er angeln. "Da fährst du komplett runter", sagte er. Am liebsten angle er nachts.

Der in Prüm in der Eifel geborene gelernte Pferdewirt betreibt im Ort Kall einen Antiquitätenhandel. Berühmt wurde er durch die Trödelshow-Sendung mit Moderator Horst Lichter (63), in der Lehnertz neben anderen Händlern sitzt und Geld für Fundstücke oder Sammelobjekte bietet.