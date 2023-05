Bibi Claßen noch aktiv bei Instagram? Fans entdecken Detail

Köln – Bibi Claßen (30) ist seit der Trennung von Ex-Mann Julian Claßen (30) beinahe spurlos aus der Öffentlichkeit verschwunden. Fans haben nun jedoch entdeckt, dass die Zweifach-Mama sehr wohl in den sozialen Netzwerken aktiv ist.

Und tatsächlich: Bianca hatte ein Posting einer US-amerikanischen Influencerin mit einem Herzchen versehen. Das Video war in den vergangenen Tagen viral gegangen und hatte millionenfache Klicks erhalten.

"Sie hat einen Beitrag gelikt, der vor sechs Tagen veröffentlicht wurde, sie scheint noch aktiv zu sein", hatte einer ihrer acht Millionen Fans herausgefunden und in die Kommentare geschrieben.

Unter dem Beitrag stellen die Fans wilde Spekulationen an, denn von Bibi gab es weder Beiträge noch Storys - bis jetzt. Denn die junge Unternehmerin sorgte mit einem Lebenszeichen für Aufmerksamkeit.

Am 28. Mai 2022 tauchte die followerstarke Influencerin und Video-Produzentin ab. Ein gemeinsames Urlaubsfoto mit ihrer besten Freundin Mona kurz nach der Trennung war das letzte Posting, was die Fans zu Gesicht bekamen.

Bianca Claßen (30) und Julian Claßen (30) gingen im März 2022 getrennte Wege. © Screenshot/Instagram/Bibisbeautypalace

Der Clip wurde erst vor einer Woche hochgeladen, weshalb Fans vermuten, dass sich die einstige YouTuberin hinter den Kulissen regelmäßig auf der sozialen Plattform herumtreibt.

In dem Video sind mehrere Fotos einiger alter Damen zu sehen, die in ihrem hohen Alter absurde Abenteuer erleben. Höchstwahrscheinlich wurden die Fotos durch eine künstliche Intelligenz entwickelt.

Während sich Bibi bedeckt hält und ihr privates Leben seit fast zwölf Monaten unter Verschluss hält, geht Ex-Geschäftspartner und Noch-Ehemann Julian Claßen ganz anders mit der Situation um. Er zeigte sich von Anfang an in den sozialen Netzwerken und gab relativ schnell bekannt, wieder in einer neuen Beziehung zu sein. Mit der ehemaligen Profi-Schwimmerin Tanja Makarić (26) ist er seit einigen Monaten zusammen.

Ganz anders Bibi. Sie wird lediglich ab und an von Fans beobachtet. Zuletzt sah man sie auf einem Konzert, welches sie mit ihrem vermutlich neuen Freund Timothy Hill besucht haben soll.

"Ob sie irgendwann zurückkommt?", fragt sich derweil ein Fan. "Nein, glaube nicht", antwortet jemand. Die Wahrheit kennt letztlich nur Bibi selbst.