Bibi Heinicke mit Geständnis zu ihrer Social-Media-Auszeit: "Habe Menschen gehasst!"

Köln - Das erste Mal seit ihrer Social-Media-Auszeit war die ehemalige YouTube-Content-Creatorin und heutige Bloggerin Bianca "Bibi" Heinicke (31) wieder in einer TV-Show zu sehen. In der Talksendung "Neo Ragazzi" im ZDF berichtete die Kölnerin von den schlimmen Folgen ihrer Zeit als Beauty-Influencerin.

Lebt heute bewusster und macht Content nicht mehr nur, um Likes und Follower zu generieren: Bianca "Bibi" Heinicke (31). © Instagram: Screenshot/biancaheinicke

"Ich habe zu dieser Zeit gelebt für Social Media", beginnt Bibi über ihre Phase zu sprechen, in der ihr Millionen Fans auf der Plattform "Bibis Beauty Palace" folgten.

"Mein ganzer Tag wurde so gestaltet, dass ich Content produzieren kann. Ich habe gar nicht mehr gemacht, worauf ich wirklich Lust hatte", so die heute 31-Jährige, die damals auch zunehmend unter dem extremen Druck der Öffentlichkeit litt.

Das ging so weit, dass die Kölnerin sich bald nicht mehr unerkannt auf den Straßen bewegen konnte und teilweise von Hatern dort verbal angegriffen wurde. Ein Schlüsselmoment, der die damalige Content-Creatorin dazu brachte, einen harten Cut durchzuführen.

"Ich war an einem Punkt, wo ich Menschen gehasst habe. Ich bin aus Shopping-Centern hinausgeworfen worden, stand teilweise drei Stunden an der gleichen Stelle in der Stadt, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte", schildert die heutige Bloggerin.

Die Pause von zwei Jahren habe sie gebraucht, um zu erkennen, worauf es wirklich ankommt im Leben. Sie beendete ihr YouTube-Projekt, trennte sich von Ehemann Julian "Julienco" Claßen (31) und tauchte vollständig unter.