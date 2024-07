Das große Comeback: Influencerin Bibi Heinicke mit neuem Projekt!

Köln - Es ist das Comeback, auf das ihre Fans gefühlt eine Ewigkeit gewartet haben. Bianca "Bibi" Heinicke (31) hat nach vielen Spekulationen am Sonntag ihren neuen Blog gelauncht. Dort greift die inzwischen 31-jährige Influencerin aus Köln ihre eigenen Themen nun ganz persönlich auf.

Ein Neuanfang: Mit roten Haaren und neuer Webseite präsentiert sich Bianca "Bibi" Heinicke (31) ab sofort ihren Fans. © Screenshot: Instagram/biancaheinicke

Wer auf die neue, nach ihr benannte Webseite "biancaheinicke.com" geht, findet dort zunächst die neue "Bibi" vor. Dort präsentiert sich die Influencerin nämlich in ihrem neuen Look mit roten Haaren.

Anschließend kommen die Userinnen und User recht schlicht auf den Blog selbst und auf eine "About-Me" Page, in der sich Bibi den Leserinnen und Lesern vorstellt. "Es macht mir unglaublich viel Spaß, mich immer wieder großen Fragen zu widmen und mich in allerlei Bereichen des Lebens weiterzuentwickeln", schreibt sie dort.

Im Blog selbst geht es dann um die Themen: Go Vegan, Meditation, Gedanken & Gefühle und Gedichte. Schnell wird klar: Hier wird es persönlich, denn die Beiträge scheinen der Influencerin selbst sehr nah zu gehen.

Aktuell ist auf der Seite aber noch nicht so wahnsinnig viel zu entdecken. Eine Einleitung für das, was unter veganer Lebensweise folgen soll, ist bereits online. Hier gibt Bibi ihren Fans bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das, was folgt: "Mittlerweile liebe ich es, neue Dinge zu probieren und neue Geschmäcker kennenzulernen. Ich halte immer Ausschau nach neuen tollen veganen Brands und Firmen, die meine Philosophie zu diesem Thema unterstützen und die ich unterstützen kann."

Dazu gibt es ein erstes Gedicht unter dem Titel "Wolken" und ein Rückblick in die Vergangenheit. Dort erklärt die aus dem YouTube-Projekt "BibisBeautyPalace" bekannt gewordene Influencerin, warum sie vor zwei Jahren den Schritt gewagt hat, trotz Millionen Abonnenten einen vorläufigen Schlussstrich unter das Thema Social-Media zu ziehen.