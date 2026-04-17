"Alles vollgekotzt": Tokio Hotel verwüsten Hotel-Zimmer im Europapark

Rust - Die armen Reinigungskräfte! Nach der Preisverleihung vom "Radio Regenbogen Award" im Europapark Rust ließen die Tokio-Hotel-Jungs ordentlich die Korken knallen. Das Hotelzimmer war anschließend in einem desolaten Zustand.

Tokio Hotel gewann den Radio-Regenbogen-Award für "Band International 25". © Philipp von Ditfurth/dpa

Die berühmte Magdeburger Band erhielt den Preis "Band International 25". Das freute die Jungs so sehr, dass sie in ihrem Hotel auf dem Europapark-Gelände ordentlich die Sau rausließen.

"Aftershowparty bei mir im Zimmer, da wurde es wild", erklärt Frontmann Bill Kaulitz (36) in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", "heute Morgen bin ich aufgestanden, habe mein Zimmer gesehen und gedacht [...]: 'Das sieht so asozial aus!'"

Um die 30 Leute schlugen sich in Bills Zimmer die Nacht um die Ohren: Das konnte man dem Raum leider ansehen.

"Das ganze Bad war vollgekotzt von jemandem, der Schreibtisch war voll mit Champagner, Wodka, Rum, Tequila, [...] da waren Burger rumgeschmiert, der Aschenbecher ist übergequollen, die leeren Kippenschachteln lagen rum", schildert der 36-Jährige.

Die Zimmernachbarn des Blondschopfs wurden die ganze Nacht mit lauter Musik, Gegröle und Schreien gestört - bis sie sich schließlich sogar beschwerten.