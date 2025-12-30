"Bösartige Frau": Bill Kaulitz zofft sich am Flughafen mit Mitarbeiterin

New York City - Statt mit seiner Familie zu feiern, musste Bill Kaulitz (36) sich an Weihnachten in New York City mit Flughafenmitarbeitern streiten. Die Situation sorgt bei seinen Followern für Empörung.

Bill Kaulitz (36) durfte nicht mit seinem Hund fliegen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/billkaulitz

Eigentlich wollte der Tokio-Hotel-Frontsänger bereits auf dem Weg in Richtung Karibik sein. Auf der Insel Sint Maarten warteten bereits Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) und Schwägerin Heidi Klum (52) darauf, gemeinsam mit ihm die Weihnachtsfeiertage zu feiern.

Doch statt tropischer Festtage erwartete den 36-Jährigen eine böse Überraschung am Flughafen in New York City: Dem Promi wurde der Flug wegen seines Hundes verweigert.

Eine absolute Frechheit, wenn es nach dem gebürtigen Magdeburger geht. Um seinem Ärger Luft zu machen, filmt der Musiker die Situation und postet diese anschließend auf Instagram. Dafür kassierte Bill später mächtig Kritik.

In dem Video streitet sich der Sänger am Gate mit einer Angestellten. "Was für eine bösartige, grässliche Frau. Sie lässt mich nicht einsteigen, weil sie meinen Hund nicht mag", schreibt er zu der Aufnahme.

Auf die Bitte, mit ihrem Vorgesetzten sprechen zu wollen, wies die Angestellte ihn erneut zurück. "Ich hoffe, sie findet noch mal Freude. Sie hasst ihr Leben. Frohe Weihnachten", so Bill weiter.