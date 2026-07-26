26.07.2026 07:55 Bill Kaulitz tickt auf fremder Hochzeit aus: "Ich bin ja immer an allem schuld!"

Während Tokio-Hotel-Bandkollege Georg Listing (39) und seine Susi sich das Jawort gaben, hatte Bill Kaulitz (36) sein ganz eigenes Drama.

Von Lena Schubert

Los Angeles - Kein guter Look für den Tokio-Hotel-Star! Während Bandkollege Georg Listing (39) und seine Susi sich das Jawort gaben, erlebte Bill Kaulitz (36) sein ganz eigenes Drama.

Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (36) stritt sich auf der Hochzeit eines Bandkollegen schlimm mit seinem Zwillingsbruder Tom. © Friso Gentsch/dpa Eine romantische Location in Südfrankreich, klassische Musik und Paartanz: Die Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" dokumentierte die Traum-Hochzeit von Georg und Susi. Doch wie sich jetzt herausstellte, krachte es an diesem Abend schlimm zwischen Bill und seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36). Schon zu Beginn der mehrtägigen Millionen-Euro-Sause musste Bill wegstecken, dass sein Date für die Hochzeit - ein reicher Banker - ihn versetzt hatte. Bill Kaulitz Streit auf rotem Teppich: Bill Kaulitz legt sich mit Fotografin an Als spät am Abend, wo die Netflix-Kameras schon abwesend waren, mehrere Menschen auf Bill einredeten, platzte dem Blondschopf der Kragen. "Ich wurde angegriffen", verriet der 36-Jährige in der neuen Staffel, "alle sind dann so 'du hast zu viele Erwartungen, du kannst doch nicht erwarten, dass er beim zweiten Date schon in die Öffentlichkeit will'."

Tom und Bill Kaulitz fetzen sich bis aufs Messer

Vergangenen September gaben sich Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing (39) und seine Susi das Jawort. © Screenshot/Instagram/susi Ein knapper Kommentar von Zwilling Tom brachte das Fass zum Überlaufen. Fans können in der Doku mitverfolgen, wie Bill in Tränen ausbrach und sich sogar von der Braut trösten lassen muss. "Ich lass' mir doch nicht immer ans Bein kacken, was will der von mir", meckerte er über seinen Twin, "ich würde am liebsten sagen 'Fick dich ins Knie!'". Tom Kaulitz selbst war sich keiner Schuld bewusst, war er doch bei dem besagten Streit am Vorabend gar nicht dabei. Bill Kaulitz "Geschmackloser geht es nicht": Bill Kaulitz macht sich über Taylor Swifts Hochzeit lustig "Ich bin wieder falsch, so wie immer. Ich bin schuld, dass ich Single bin, ich bin schuld, dass ich alleine auf der Hochzeit bin, ich bin ja immer an allem Schuld", redete sich der "Durch den Monsun"-Sänger in Rage. Trotz der Kameras und Anwesenden zofften sich die Zwillinge bis aufs Messer.

Tom Kaulitz: "Tiefpunkt in unserer Bruderbeziehung"