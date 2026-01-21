Jetzt ist es offiziell: Bill und Tom Kaulitz übernehmen "Wetten, dass..?"

Mainz/Los Angeles - Es ist offiziell: Bill und Tom Kaulitz (beide 36) werden die Kultsendung "Wetten, dass..?" neu auflegen.

Bill und Tom Kaulitz (beide 36) werden demnächst "Wetten, dass..?" moderieren. © Henning Kaiser/dpa

Nach tagelangen Spekulationen haben die berühmten Zwillinge nun die freudigen Neuigkeiten in dem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" bekanntgegeben. "Wir werden 'Wetten, dass..?' zurückbringen", verkündet Tom stolz.

Die Vorfreude bei den Musikern ist groß. "Ich bin ganz, ganz aufgeregt", gibt Bill überglücklich zu. Wie die beiden Musiker verraten, wird es sich jedoch nur um eine Ausgabe des Dauerbrenners handeln, welche Ende des Jahres ausgestrahlt wird. "Es ist ein großer Traum, der wahr wird", erklärt Tom gerührt.

"Es hat alles angefangen mit einem dummen Witz", erinnern sich die Brüder zurück. Bei der "1LIVE-Krone" hatte der Tokio-Hotel-Gitarrist vor etwa einem Jahr bei einer Rede aus Spaß behauptet, dass er und Bill die Sendung übernehmen würden. Nun wird der Joke Wirklichkeit. "Das ist eine Sache, da kann man nicht nein zu sagen", so die Brüder.

Auch der ZDF bestätigte das Vorhaben am Dienstag. Der Sender gab zu "große Pläne" für das Duo zu haben. Ein Instagram-Post des ZDF vom Montag auf Instagram zeigt Brüder zuvor mit unterschiedlichen ironischen Vorschlägen für mehrere Shows.