Nach "The Voice"-Aus: Was Bill und Tom Kaulitz jetzt von Giovanni Zarrella fordern

Köln/Los Angeles - Wettschulden sind Ehrenschulden - aber scheinbar nicht bei Giovanni Zarrella (46)! Der Entertainer geht seinen "The Voice"-Coach-Kollegen Tom und Bill Kaulitz (34) seit Wochen aus dem Weg. Jetzt brechen sie ihr Schweigen.

Tokio-Hotel-Frontmänner Tom und Bill Kaulitz (beide 34) wollen sich die Wettschulden mit Giovanni Zarrella einholen. © Friso Gentsch/dpa

Vor fast genau einem Jahr saßen Giovanni, Tom und Bill gemeinsam in der "The Voice of Germany"-Jury und verstanden sich - abgesehen von einigen Seitenhieben - prächtig.

Der 46-Jährige wettete sogar mit den Kaulitz-Twins - der Verlierer muss sich das Gesicht oder die Gesichter des Gewinnerteams tätowieren lassen.

Übermütig schlug Giovanni ein. Damit, dass er dann Ende 2023 mit ansehen musste, wie Toms und Bills Talent Malou Lovis Kreyelkamp (25) den Sieg mit nach Hause nahm, hatte er jedoch nicht gerechnet.

Tom und Bill Kaulitz erklärten in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", dass sie sich jetzt um die Wettschulden kümmern wollten. Giovanni macht aber wohl einen Rückzieher.

"Giovanni geht uns ein bisschen aus dem Weg. Aber man kann ja sagen, dass er da natürlich nicht drumherum kommt", petzte Tom Kaulitz in der neuen Folge.