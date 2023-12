TV-Hammer! Sie beerben wohl Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

An dem Abend hatten die beiden eine Auszeichnung in der Kategorie "Beste Unterhaltung" für ihren gemeinsamen Podcast erhalten.

Am 25. November lief die letzte Sendung mit Thomas Gottschalk (73) als Moderator. © Philipp von Ditfurth/dpa

Die Kult-Sendung war am Mittwoch auch wieder Thema bei den Kaulitz-Twins. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erklärt Tom vorsichtig, er wolle die letzte Sendung seines Vorgängers "nicht bewerten".

Bill hingegen meint prompt: "Nein, also das konnte ich mir nicht angucken!" Offenbar ist auch der 34-Jährige alles andere als begeistert von Gottschalks Fauxpas.

"Wir treten in große Fußstapfen", schlichtet Tom. "Die Leute haben es geliebt, es wird eine große Aufgabe für uns."

Laut den gebürtigen Magdeburgern soll es schon in trockenen Tüchern sein, dass sie bald "Wetten, dass..?" moderieren. Und große Pläne haben die zwei auch schon.

"Wir wollen auf alle Fälle vieles verändern", meint Bill. Am liebsten würde er die Sendung komplett umbenennen, immerhin sei es ja ohne Thomas Gottschalk nicht mehr das Gleiche. Tom hält von dieser Idee nichts.

Der Musiker erläutert, dass sie sich nun mit ZDF "zusammensetzen" würden, um genaue Pläne für die Sendung zu schmieden. Dabei müssen sich die Fans noch ordentlich gedulden: Frühestens könnte 2025 mit einer neuen Folge gerechnet werden. Vorher haben die Zwillinge mit der eigenen Musikkarriere - und einer erst am Dienstag angekündigten Europa-Tournee - zu tun.

Mit "The Voice of Germany" und ihrer eigenen Musik-Sendung "That's My Jam" haben die Kaulitz-Zwillinge auch schon Moderationserfahrung gesammelt. Was die Zuschauer hingegen davon halten, ist ein anderes Thema.

ZDF selbst hatte sich noch nicht zu der Umbesetzung geäußert.