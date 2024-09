Erwischt! Bill Kaulitz und Marc Eggers bandeln wieder an

Mallorca - Liebes-Aus? Pustekuchen! Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) und Ballermann-Star Marc Eggers (37) haben nach monatelanger Funkstille wohl wieder zueinander gefunden. Sie feierten ausgelassen in Malle - und Marc sang einen ganz bestimmten Song.

Was da wohl wieder abgeht? Mit Bill und Marc gab es in den letzten 12 Monaten ein echtes Liebes-Auf-und-Ab. Vor ziemlich genau einem Jahr wurden die beiden erstmals zusammen auf dem Oktoberfest gesehen.

Das hat nur semi-gut geklappt, denn wenig später postete eine Tokio-Hotel-Fanpage auf Instagram Turtel-Schnappschüsse der beiden Männer, wo Bill freudestrahlend um Marcs Hals hängt und sie gemeinsam in die Kamera lächeln. Und Bill hat die niedlichen Fotos auch prompt gelikt.

Marc Eggers (37) sang auf der Bierkönig-Bühne sogar "Durch den Monsun" von Tokio Hotel. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Die Knutschfotos machten schnell Schlagzeilen und das Pärchen war in aller Munde. In der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" kam dann aber die Wahrheit ans Licht.

Marc hatte sich mit dem Medienrummel nicht wohlgefühlt, zwischenzeitlich den Kontakt zu Bill abgebrochen. Nach einer gemeinsamen, feuchtfröhlichen Halloween-Party wurde es still um die zwei Sänger.

Bill hatte gemeinsam mit Bruder Tom Kaulitz (35) viele Verpflichtungen in Musik und TV und erlaubte sich zwischendurch einen CSD-Flirt mit Schauspieler Timmi Trinks (30), Marc Eggers selber hatte auf dem Ballermann zu tun.

"Er muss sich klar werden, was er möchte", hatte Bill damals erklärt, "Marc ist einfach ein lieber Typ und ich will nicht, dass irgendwas von dem, was zwischen uns passiert ist, für ihn negativ ist". Zuletzt gab der gebürtige Leipziger zu, keinen Kontakt mit Eggers zu haben.

Das sieht auf diesen Feier-Schnappschüssen aber ganz anders aus ...