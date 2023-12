Urlaub statt besinnliche Weihnachten? So verbringt Familie Kaulitz die Feiertage!

Los Angeles (USA) - Am 24. Dezember Palmen statt Weihnachtsbaum? Bill und Tom Kaulitz (beide 34) verraten in der neuesten und letzten Podcast-Folge " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood " (für dieses Jahr), wie die Familie Kaulitz-Klum die Feiertage verbringt.

Tom Kaulitz (34) ist nach Punsch und Weihnachtsessen völlig fertig. © Screenshot/Instagram/heidiklum

Bei den Zwillingen läuft es dieses Jahr nämlich etwas anders. Während die meisten Familien die Weihnachtstage zusammen verbringen, werden sich die beiden Geschwister gar nicht zu Gesicht bekommen.

Bill verbringt die besinnliche Zeit nämlich im Urlaub mit einer Freundin. Nicht unter Palmen, aber im winterlichen Aspen in Colorado. Dafür gibt es auch einen Grund: Der Haushalt Kaulitz-Klum hat Weihnachten einfach verschoben!

"Wir sind schon eine Woche drüber", so Gitarrist Tom im Podcast. "Wir sind schon im neuen Jahr", verkündet Bill amüsiert.

Für Heidi Klum (50), Bill und Tom sowie die Kinder fand die große Beschwerung nämlich bereits am 15. Dezember statt. Ungewöhnlich, aber sinnvoll für die viel beschäftigten Familienmitglieder.

Vor wenigen Wochen erklärten die Brüder in der ProSieben-Show "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf (40), dass es an diesem Tag terminlich am besten für alle passte.

Abgesehen vom Datum sollen die Feierlichkeiten ganz typisch abgelaufen sein. "Den 24. behandle ich als Tag wie jeden anderen", erklärt Tom.