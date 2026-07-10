Nach Not-OP und künstlichem Koma: "Total Eclipse of the Heart"-Sängerin Bonnie Tyler ist tot!
Faro (Portugal) - Erst vor Kurzem war Bonnie Tyler aus ihrem künstlichen Koma erwacht, nun der Schock: Die "Total Eclipse of the Heart"-Sängerin ist nach Angaben ihrer Familie gestorben! Die britische Rockikone wurde 75 Jahre alt.
Auf der Website der weltberühmten Waliserin war am Donnerstag zu lesen: "Bonnies Familie und ihr Team geben mit tiefem Bedauern bekannt, dass Bonnie gestern Abend unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Krankheit, wegen der sie behandelt wurde, verstorben ist."
Nach Herzstillstand und einer Not-OP am Darm war Tyler im Mai in ein künstliches Koma versetzt worden. Mitte Juni erwachte die "Holding Out for a Hero"-Interpretin - "aber ihr geht es immer noch sehr schlecht und sie ist auf intensive Pflege im Krankenhaus angewiesen", hieß es damals von ihrem Management.
Doch von den gesundheitlichen Zwischenfällen konnte der Weltstar sich leider nicht mehr erholen. "Wir werden in Kürze eine weitere Erklärung abgeben, bitten jedoch vorerst darum, unsere Privatsphäre zu respektieren, während wir diese Tragödie verarbeiten", ließen ihre Angehörigen verlauten.
Gaynor Sullivan (geborene Hopkins), so der bürgerliche Name der Sängerin, erblickte am 8. Juni 1951 im walisischen Skewen das Licht der Welt. Ohne Abschluss ging sie mit 16 von der Schule und widmete sich neben ihrem Job in einem Supermarkt der Musik.
Durch "Total Eclipse of the Heart" wurde Bonnie Tyler unsterblich
Es dauerte einige Jahre bis zu ihrer Entdeckung: Talentscout Roger Bell wurde 1975 bei einem Auftritt ihrer Band in Swansea auf sie aufmerksam. Sie unterzeichnete einige Monate später bei RCA Records, wo sie auch ihren Künstlernamen Bonnie Tyler verliehen bekam.
1977 veröffentlichte die Britin ihre erste Single "Lost in France", noch im selben Jahr erschien mit "It's a Heartache" ihr erster Welthit. Spätestens sechs Jahre darauf machte sie sich bei einem neuen Label schließlich unsterblich: 1983 wurde "Total Eclipse of the Heart" bei CBS/Columbia herausgebracht.
Der Song war ursprünglich für Meat Loaf vorhergesehen, fand seinen Weg aber zu Tyler und auf Platz 1 der Charts in den USA, Großbritannien und zahlreichen weiteren Ländern. Die Power-Ballade verkaufte sich mehr als 6 Millionen Mal.
Für den "Footloose"-Soundtrack zauberte sie nur ein Jahr später mit "Holding Out for a Hero" einen weiteren Mega-Hit ins Mikrofon. Im Lauf ihrer Karriere verkaufte Tyler insgesamt weit über 5 Millionen Alben. Sie veröffentlichte noch im vergangenen Jahr neue Musik.
Sie hinterlässt ihren Ehemann Robert Sullivan (82), mit dem sie mehr als 50 Jahre lang verheiratet war. Die Website der Sängerin stürzte am Donnerstag nach Bekanntwerden ihres Todes wegen zu vieler Anfragen ab.
Erstmeldung 11.20 Uhr.
Titelfoto: dpa | Sebastian Gollnow