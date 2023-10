Sensations-Comeback: Boris Becker trainiert jetzt diesen Tennis-Star

Das Engagement startet sofort, schon bei den Swiss Indoors in Basel wird der jüngste Wimbledon-Champion aller Zeiten den Dänen betreuen und bei den Spielen in seiner Box sitzen.

Im Podcast mit Matthias Stach (60, r.) verriet die Tennis-Legende die Neuigkeit. © Matthias Balk/dpa

Dass Rune aufgrund seiner emotionalen Ausdrücke keinen so guten Ruf besitzt, stört Becker gar nicht, im Gegenteil: "Holger ist ein Rohdiamant, der Schliff braucht. Mit gefallen seine emotionalen Ausbrüche. Holger hat mich schon immer interessiert, weil er mit so viel Engagement und Temperament auf dem Tennisplatz steht."

Zunächst wollen die beiden für das Turnier in Basel, in Paris und das ATP-Masters-Finale in Turin zusammenarbeiten. "Danach setzen wir uns zusammen und überlegen, ob die Turniere erfolgreich waren, ob es ihm Spaß gemacht hat und ob es mir gefallen hat", blickte Becker voraus.

Seit den US Open befindet sich Rune in einer Ergebniskrise, die letzten zehn von elf Matches verlor er. Auch beim ATP-Turnier in Stockholm kam am Mittwochabend das frühe Aus in Runde eins gegen den Serben Miomir Kecmanovic.

Zuvor hatte der Däne eine bitterböse Niederlage in Shanghai gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima (22) kassiert. Mit Becker soll nun alles besser werden, gemeinsam wollen sie zurück in die Erfolgsspur finden.