"Verbaler Durchfall": Angela Ermakova geht auf Boris Becker los!

Angela Ermakova (56, r.) wurde nach dem Quickie mit Boris Becker schwanger, es entstand Tochter Anna Ermakova (23, l.), die aktuell bei "Let's Dance" tanzt. © IMAGO / Future Image

Nachdem die britische "Sun" enthüllte, dass die Tennis-Legende in der am 7. April erscheinenden Apple-TV-Doku "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" 23 Jahre später erneut über sein kurzes sexuelles Intermezzo mit Ermakova spricht, hat sie nun die Nase gestrichen voll.

Sie ließ in einem Statement gegenüber der "Bild" verlauten: "In den vergangenen Jahren bin ich in diesen Morast nicht zurückgekehrt, habe auf Boris' Aussagen nicht reagiert, weil ich meiner Tochter zusätzlichen Schmerz ersparen wollte. Ich liebe sie so sehr. Aber ihr Vater leidet an verbalem Durchfall und kann auch 23 Jahre nach diesem Ereignis nicht den Mund halten", schäumt die Russin vor Wut.

Rums! Diese Worte schlagen härter ein, als es die Vorhand von Boris jemals im gegnerischen Tennis-Feld tat.

Dass Anna, die aktuell bei "Let's Dance" dabei ist, das emotional alles ausbaden muss und diese Aussagen gerade jetzt ans Licht kommen, wo sich die gemeinsame Tochter doch ohne diese ganzen Nebengeräusche ins Rampenlicht tanzen wollte, ärgert ihre Mama am meisten.