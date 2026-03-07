Britney Spears festgenommen: Jetzt spricht ihr Ex-Mann Kevin Federline

Ventura County (Kalifornien/USA) - Die jüngsten Schlagzeilen um Skandal-Popstar Britney Spears (44) versetzen nicht nur Fans, sondern auch das Umfeld der Sängerin in Sorge. Nach ihrer Festnahme wegen Alkohols am Steuer meldet sich nun Britneys Ex-Mann Kevin Federline (47) zu Wort.

Britney Spears (44) und Kevin Federline (47) haben zwei gemeinsame Söhne. (Archivfoto) © picture-alliance/ dpa | Abaca

Obwohl das Verhältnis zwischen der Pop-Ikone und dem Vater ihrer beiden Söhne als zerrüttet gilt, findet der Tänzer nun ungewohnt wohlwollende Worte für seine Ex-Frau.

"Kevin wünscht Britney das Beste und falls Hilfe nötig sein sollte, hofft er, dass sie sich weder dagegen noch gegen diejenigen wehrt, die versuchen, mit ihr zusammenzuarbeiten", ließ der 47-Jährige laut TMZ über seinen Anwalt verlauten.

Federlines Befürchtung: "Die Frage ist, ob dies nur ein Einzelfall ist oder ob es noch weitere Fälle geben wird."

Britney war am Mittwochabend in Ventura County im US-Bundesstaat Kalifornien festgenommen worden, nachdem sie mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien Auto gefahren war - mutmaßlich unter Alkohol- und möglicherweise auch unter Drogeneinfluss.