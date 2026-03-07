Britney Spears festgenommen: Jetzt spricht ihr Ex-Mann Kevin Federline
Ventura County (Kalifornien/USA) - Die jüngsten Schlagzeilen um Skandal-Popstar Britney Spears (44) versetzen nicht nur Fans, sondern auch das Umfeld der Sängerin in Sorge. Nach ihrer Festnahme wegen Alkohols am Steuer meldet sich nun Britneys Ex-Mann Kevin Federline (47) zu Wort.
Obwohl das Verhältnis zwischen der Pop-Ikone und dem Vater ihrer beiden Söhne als zerrüttet gilt, findet der Tänzer nun ungewohnt wohlwollende Worte für seine Ex-Frau.
"Kevin wünscht Britney das Beste und falls Hilfe nötig sein sollte, hofft er, dass sie sich weder dagegen noch gegen diejenigen wehrt, die versuchen, mit ihr zusammenzuarbeiten", ließ der 47-Jährige laut TMZ über seinen Anwalt verlauten.
Federlines Befürchtung: "Die Frage ist, ob dies nur ein Einzelfall ist oder ob es noch weitere Fälle geben wird."
Britney war am Mittwochabend in Ventura County im US-Bundesstaat Kalifornien festgenommen worden, nachdem sie mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien Auto gefahren war - mutmaßlich unter Alkohol- und möglicherweise auch unter Drogeneinfluss.
Kevin Federline hofft, dass Britney Spears Hilfe annimmt
Britney Spears und Kevin Federline waren von 2004 bis 2007 verheiratet und wurden während ihrer Ehe Eltern von zwei Söhnen: Sean Preston (20) und Jayden James (19).
Nach der Scheidung im Jahr 2007 lieferte sich das Ex-Paar eine jahrelange Schlammschlacht, unter anderem über das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder, das Federline zugesprochen wurde.
In seinen im vergangenen Jahr erschienenen Memoiren ließ der Tänzer kein gutes Haar an seiner Ex-Frau und warf ihr unter anderem vor, während der Stillzeit Kokain geschnupft zu haben.
Nun schlägt der Sechsfachvater versöhnliche Töne an und scheint Britney vor allem eines zu wünschen: Hilfe.
Die Sängerin ist inzwischen wieder auf freiem Fuß, muss sich Anfang Mai jedoch vor Gericht verantworten.
Titelfoto: picture-alliance/ dpa | Abaca