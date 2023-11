Britneys Memoiren verkaufen sich fantastisch, kommen aber nicht an dieses Buch heran

Los Angeles (USA) - "The Woman in Me" von Pop-Ikone Britney Spears (41) hat einen beeindruckenden Verkaufsstart hingelegt.

Britneys Buch ist in den USA sehr erfolgreich, kommt aber nicht ganz an die Verkaufszahlen von Prinz Harrys Autobiografie heran. © Jens Kalaene/dpa, --/Penguin Randomhouse Verlag /dpa

Britneys Memoiren sind seit etwas mehr als einer Woche auf dem Markt und haben sich laut einem Bericht der New York Times bereits rund 1,1 Millionen Mal verkauft.

In einer Mitteilung des Verlags Simon and Schuster Gallery Books schrieb Britney: "Ich habe mein Herz und meine Seele in meine Memoiren gesteckt und ich bin meinen Fans und Lesern auf der ganzen Welt für ihre unerschütterliche Unterstützung dankbar."

Die Zahlen schließen sowohl gedruckte Ausgaben als auch E-Books und die Hörbuch-Version mit ein, welche im englischen Original größtenteils von der Schauspielerin Michelle Williams (43) gelesen wird.

Trotz des beachtlichen Erfolgs gibt es einen Royal, der Britney den Rang abläuft: Prinz Harrys (39) Autobiografie "Spare" hat sich im gleichen Zeitraum 1,6 Millionen Mal in den USA verkauft.

In der Veröffentlichungsnacht hatte Britney in den sozialen Medien behauptet, ihr Buch sei "die meistverkaufte Promi-Biografie in der Geschichte" - was angesichts der Zahlen jedoch nicht stimmt.