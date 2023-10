SMS mit nur zwei Worten: So grausam wurde Britney Spears von Timberlake abserviert!

Im Februar 2002 trennten sich Justin Timberlake und Britney Spears. Wie nun bekannt wurde, machte er Schluss - mit einer knappen SMS. © TOM MIHALEK / AFP

Britney Spears' Biografie "The Woman In Me" ist zwar noch nicht offiziell auf dem Markt (Erscheinungsdatum ist der 24. Oktober), trotzdem sickern bereits die ersten Enthüllungen an die Öffentlichkeit - und die haben es in sich!

So soll Sänger Justin Timberlake seine damalige Freundin nicht nur zu einer Abtreibung gedrängt haben, sondern sie auch auf die wohl unsensibelste Art und Weise abserviert haben, die es gibt: per SMS in gerade einmal zwei Worten.

Das berichtete das Promi-Portal Page Six. Spears, die damals 20 Jahre alt war und in der Innenstadt von Los Angeles das Musikvideo zu "Overprotected: The Darkchild Remix" drehte, war am Boden zerstört, als sie die Nachricht erhielt.

Regisseur Chris Applebaum (53) erklärte, dass zu dem Song sehr anspruchsvolle Tanzszenen gedreht werden sollten.

"Es gibt Menschen, bei denen etwas in sich steckt und man nicht weiß, woher es kommt – es ist wie ein 'X'-Faktor. Das haben wir bei ihr gesehen", sagte er über das enorme Talent der Sängerin gegenüber Page Six.