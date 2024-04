Bushido und Anna-Maria Ferchichi: Beim ersten Treffen flogen "Kondome durch die Gegend"

Anna-Maria Ferchichi (42) und Bushido (45) sind seit Mai 2012 verheiratet. © Frank Rumpenhorst dpa/lhe. Jens Kalaene/dpa (Bildmontage)

Im gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" berichtete die Influencerin von der wenig romantischen ersten Begegnung mit ihrem heutigen Ehemann. Nach einer Bushido-Show sei sie in eine wilde Party von dessen Tour-Entourage hineingeraten.

"Da ich damals noch geraucht habe, saß ich mit Kay und ein paar anderen Deiner Kumpels zusammen. Und es ging halt ziemlich zur Sache", erinnerte sich die 42-Jährige. Denn während sich Bushido bereits in sein Schlafzimmer verzogen hatte, genossen seine Rap-Kollegen das Tour-Leben in vollen Zügen.

"Also hier saßen sämtliche Frauen, hier wurden Kondome durch die Gegend geschmissen. Die Leute haben sich nackt Nachschub-Kondome geholt und sind zurück in ihr Bett, wo dann jemand lag", fuhr die 42-Jährige in ihrem Erlebnisbericht fort.

Besonders entsetzt war Anna-Maria aber offenbar nicht von diesen Eskapaden. "Ich dachte mir: 'Okay, es ist halt Tour-Leben'", so die Schwester von Sarah Connor (43) lapidar. Irgendwann sei sie in Bushidos Schlafzimmer gegangen und dieser habe nur gefragt: "Wieso bist Du nicht schockiert?"