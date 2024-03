"Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie": Es kriselt

Berlin - In diesem Jahr bekam " Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie " eine zweite Staffel. Im Free-TV läuft am heutigen Donnerstag ein Zusammenschnitt der acht Folgen der RTL-Doku-Soap über das turbulente Leben der Familie in Dubai.

Eines wird in der neuen Staffel der Doku-Soap schnell klar: Auch nach dem Umzug in die neue Wahlheimat Dubai lässt das turbulente Auswanderer-Leben des Promi-Paars nur wenig Raum für Romantik.

Bushido zeigt sich als liebevoller Familienvater. © RTL

In der neuen Staffel begleitet das RTL-Kamerateam Anis - so Bushidos bürgerlicher Vorname - und Anna-Maria durch ihren Großfamilien-Alltag mit all seinen Höhen und Tiefen.

Auch, wenn das Paar mit ihren sieben gemeinsamen Kindern inzwischen in der neuen Heimat angekommen ist, gibt es weiter zahlreiche Herausforderungen: Die Hitze Dubais macht vor allem Anna-Maria zu schaffen, sie erleidet eine Fehlgeburt, es gibt Beziehungsprobleme.

Und bei all dem will Bushido natürlich weiter an seiner Karriere arbeiten. Ein neues Album und die große Abschiedstour stehen an. Alles in allem bleibt das Familienleben der Ferchichis eine Achterbahnfahrt.

Auf RTL+ gibt es die acht neuen Folgen von "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" bereits seit dem 22. Februar. Im Free-TV läuft am Donnerstag, 28. März, um 20.15 Uhr, auf RTL ein Zusammenschnitt der zweiten Staffel.