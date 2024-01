09.01.2024 12:58 Bushido bald bei "7 vs. Wild"? So könnte es aussehen!

In einem Podcast hat Bushido verraten, dass er sich vorstellen könnte, einmal als Kandidat an dem YouTube-Format "7 vs. Wild" teilzunehmen.

Von Christoph Carsten

Berlin/Dubai - Millionen von Bürohengsten und Stubenhockern dürfen sich täglich beim Schauen von "7 vs. Wild" einmal selbst in die Rolle eines Abenteurers und Überlebenskünstlers imaginieren. Doch hat das YouTube-Format auch für Promis wie Bushido (45) seinen Reiz? Bushido (45) könnte sich "schon vorstellen", "Wild" zu sein ... © Bildmontage: Roman Martin/dpa, Joerg Carstensen/dpa In der neuesten Folge seines "Electro Ghetto"-Podcasts signalisierte der Musiker zumindest eine gewisse Offenheit für das Wagnis. "Ja, könnte ich mir schon vorstellen", erklärte Bushido. Allerdings sei er "kein Naturbursche" und es komme "darauf an, mit wem". Eine klare Absage klingt anders! Neue Wege könnten Bushidos Karriere zudem durchaus neuen Auftrieb geben. Blicken wir zurück: Einst war der Gangster-Rap-Pionier angetreten, um es vom "Bordstein bis zur Skyline" zu schaffen. Und tatsächlich schaffte es Bushido dorthin, wenngleich er heute anstelle von Berliner Wolkenkratzern mit Luxus-Skyscrapern in Dubai vorliebnehmen muss. Bushido Bushido blickt auf 2023 zurück: "Turbulentes Jahr für meine Familie" Immerhin: In dem Emirat fand Bushido seinen 'Safe Place', wobei 'safe' hier vor allem den gebührenden Sicherheitsabstand zu Ex-Manager und Erzfeind Arafat Abou-Chaker (47) bezeichnen dürfte (Luftlinie Dubai - Berlin: 4620,49 Kilometer). Nun also "Von der Skyline zur Wildnis zurück?" Denkbar wäre es ja. Etwa wie in folgendem Szenario: Still und tiefgrün liegt sie da, die unberührte Weite des Dschungels. Zu hören sind nur die fremd klingenden Laute noch unentdeckter Tiere, es ist schwül, fast drückend. Plötzlich biegt ein schwarzer Sportwagen mit quietschenden Reifen um die Ecke - natürlich ist es ein "7er BMW, S 8 als Coupe", wie es in dem Kult-Klassiker "Mein Revier" heißt. Auftritt Bushido, im pastellgelben Hoodie, natürlich viel zu warm, aber: Balenciaga. Er hat eben "Style und das Geld". Letzteres wird ihn vor den Realitäten des Regenwaldes aber auch nicht schützen, daher heißt es: Survival Mode on. Was war das für ein Geräusch? © Verena Wolff/dpa, Sebastian Willnow/dpa (Bildmontage) Bushido in der Wildnis: Auf einmal taucht das böse Äffchen auf Seinem Ex-Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker (47) will Bushido wohl auch im Dschungel nicht begegnen. © Annette Riedl/dpa Erfahrung mit allerlei Plagegeistern konnte Bushido in den Rapper-Fehden seiner Karriere ja reichlich anhäufen. Doch in der Wildnis heißen die Gegner eher Fledermaus statt Fler (41), Kakadu statt Capital Bra (29) oder gar King Kong statt Kay One (39)! Lässig steigt Bushido aus dem SUV. Sofort verfärbt sich das zarte Pullover-Pastell zu einem satten Urinton. Wirklich heiß hier, der Schweiß fließt in Strömen. Doch ohne Schweiß kein Preis, also tastet sich der Rapper wagemutig weiter in der Wildnis vor. Die nagelneuen Nike Air Max verleihen einen sicheren Tritt. Ein bisschen Hunger hat er ja schon - wo ist bloß die Nanny, wenn man sie einmal braucht? Bushido Erneuter Umzug! Bushidos Töchter schwärmen von ihrem neuen Zuhause Mit seiner Rasselbande würde er sich wohler fühlen, doch die wollte lieber in der frisch bezogenen Protz-Villa bleiben. Zudem haben die Drillinge gerade Spaßkämpfe für sich entdeckt, die wären sicher eine gute Unterstützung. Wenn er doch wenigstens ein paar Kokasträucher finden würde ... Auf einmal schreckt Bushido auf, ein knackendes Geräusch und eine Bewegung im Augenwinkel haben den bösen Buben aus dem Konzept gebracht. Da! In einem Baum sitzt ein Äffchen und verzieht die Mundwinkel zu einem teuflischen Grinsen. Und: Sieht der nicht ein bisschen aus wie - Arafat ...? Das ist zu viel! Hektisch und mit zittrigen Fingern kramt Bushido das Smartphone aus der Tasche ... "Anna-Maria, kommst du mich abholen?"

Titelfoto: Bildmontage: Roman Martin/dpa, Joerg Carstensen/dpa