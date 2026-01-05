Will Bushido so seine Ehe retten? "Ich habe das erste Mal Wäsche gewaschen"

Berlin/München - Neue Stadt, neues Leben? In seiner aktuellen Instagram-Story hat sich Bushido (47) von einer ganz ungewohnten Seite gezeigt: als Hausmann!

Bushido (47) hat das erste Mal in seinem Leben Wäsche gewaschen. © Screenshot/Instagram/bush1do (Bildmontage)

"Ein kleines Update aus der Waschküche", meldete sich der Musiker aus seiner neuen Luxusvilla in München bei seinen rund 2,7 Millionen Followern.

Dann das Geständnis: "Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Wäsche gewaschen." Jetzt sei es aber so weit gewesen: "Tatsächlich habe ich gestern Abend meine allererste Waschmaschine mit Wäsche gewaschen."

Eigentlich hatte Bushido am Vormittag beim Putzeinsatz im neuen Ferchichi-Anwesen beim Staubsaugen helfen wollen - doch seine Arbeitsmoral überzeugte Ehefrau Anna-Maria (44) nicht, sodass sie kurzerhand selbst übernahm. "Weil Du nicht ordentlich saugst", lautete die trockene Begründung der Influencerin.



Also musste der Rapper umdisponieren und landete im Waschraum. Dort lief zum Zeitpunkt seiner Story bereits die dritte Maschine. "Wir fangen jetzt erst mal nur an mit weißen Handtüchern, damit die einmal komplett durchgewaschen sind", erklärte Bushido stolz.



Dann deutete er auf die Wäscheständer, auf denen bereits einige penibel aufgehängte Handtücher zu sehen waren. Ein Anblick, der den "Sonnenbank Flavour"-Interpreten selbst amüsierte: "Oh mein Gott. Was los hier in München?"

Inzwischen hat Bushido sogar Gefallen an seiner neuen Rolle gefunden. "Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Hab so eine Miele-App, da bekomme ich dann eine Nachricht, wenn die Wäsche ready ist." Wunder der Technik!