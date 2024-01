Bushido verrät: Das wären für ihn Gründe, um mit Rap aufzuhören!

Berlin - Seit mehr als 20 Jahren ist Bushido (45) eine Instanz in der deutschen Hip-Hop-Szene. Doch was müsste passieren, damit der Rapper seine Karriere beendet?

"Der zweite Punkt ist, dass ich einfach so viel Ruhe und wirtschaftliche Unabhängigkeit in meinem normalen Leben gefunden habe", fuhr Bushido im Podcast fort. Daher denke er sich manchmal, "Alter, soll ich mich da jetzt wirklich wieder hineinbegeben in diesen Struggle?".

Kritiker des Gangster-Rappers dürfte diese Aussage kaum verwundern - schließlich wird diesem oft vorgeworfen, mit der Musik vor allem finanzielle Interessen zu verfolgen. Dadurch hafte vor allem seinen Texten eine gewisse Lieblosigkeit an, so der Tenor der kritischen Stimmen.

Wie Anis Mohamed Youssef Ferchichi - so Bushidos bürgerlicher Name - in seinem "Electro Ghetto"-Podcast verriet, würden ihn vor allem zwei Punkte dazu bewegen, das Mikro aus der Hand zu legen.

Von Streit mit anderen Rappern hält Bushido heute nicht mehr viel. © Joerg Carstensen/dpa

Vor allem dürfte sich der Dubai-Auswanderer als Ehemann und vielfacher Familienvater heute weit von den Lebensrealitäten und dem auf der Straße üblichen Kräftemessen entfernt haben. Beef zwischen Rappern bezeichnet Bushido daher im Podcast als "Blödsinn".

Noch hat Bushido laut eigener Aussage aber Lust darauf, Musik zu machen. So kündigte er in einem Interview kürzlich an, aktuell an einem neuen Album zu arbeiten. Zudem geht Bushido in diesem Jahr auf Tour - es soll seine letzte sein.

Sollte Bushidos Karriere sich irgendwann dem Ende zuneigen, hätte er zumindest Kapazitäten für andere Betätigungen. So verriet er erst kürzlich, sich eine Teilnahme an der Survival-Show "7 vs. Wild" durchaus vorstellen zu können.