31.10.2024 13:46 699 Reitlehrer zu heiß für Anna-Maria? Plötzlich schaut Bushido ganz genau hin!

In ihrem Podcast geben Anna-Maria Ferchichi und Bushido Einblicke in ihr Eheleben. So soll der Rapper aktuell eifersüchtig auf den Reitlehrer der Familie sein.

Von Christoph Carsten

Titelfoto: Joerg Carstensen/dpa, Screenshot/Instagram/fredmachi (Bildmontage)